Labrador Retriever Sterilised Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised -kuivaruoka soveltuu yli 15 kuukauden ikäisille täysikasvuisille koirille. Se on suunniteltu erityisesti labradorin ravintotarpeita ajatellen.Sterilised-ruoka auttaa vastaamaan steriloidun/kastroidun aikuisen labradorinnoutajan ravitsemustarpeisiin, koska niissä on tavallista suurempi proteiinipitoisuus (30 %) ja pienempi rasvamäärä (11 %). Se sisältää myös L-karnitiini-aminohappoa, jolla on tärkeä rooli rasvavarantojen hyödyntämisessä solujen energiantuotannossa.Ruokaan on lisätty useita ravintoaineita, kuten EPA:ta, DHA:ta, glukosamiinia ja kondroitiinia, jotka auttavat tukemaan koirasi luuston hyvinvointia.Lisäksi ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised auttaa tukemaan koiran ihon muodostamaa suojaa, mikä edistää osaltaan turkin terveyttä ja hyvinvointia.Nappula on räätälöity eritoten labradorinnoutajille. Sen mukautettu muoto auttaa myös vähentämään ruoan saantia.

Lue enemmän