TUOTETIEDOT

Koirat ikääntyvät eri tahtiin, mutta ikääntymisen ensimmäiset merkit voivat näkyä suurilla koirilla noin 5-vuotiaasta alkaen. Siksi on tärkeää muistaa, että tasapainoinen ruokavalio on koiran kaikissa elämänvaiheissa keskeinen hyvän terveyden kannalta. ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ -kuivaruoka on suunniteltu keski-ikäisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Ruoka sopii yli 5-vuotiaille suurille koirille, joiden paino täysikasvuisena on 26–44 kg. Keski-ikäisillä suurilla koirilla voi olla taipumusta lihomiseen tässä iässä, minkä vuoksi on erityisen tärkeää seurata koiran päivittäisiä ruoka-annoksia ja estää liikasyöminen. Maxi Adult 5+ sisältää ainutlaatuisen ja tasapainoisen sekoituksen erittäin korkealaatuista proteiinia ja ravintokuitua. Tällöin koirasi saa jokaisella aterialla kaiken tarvitsemansa terveen painon ja ruoansulatuksen ylläpitoa varten. Tämä koirien kuivaruoka on suunniteltu erityisesti tässä elämänvaiheessa oleville suurten rotujen koirille tukemaan luustoa, nivelsiteitä ja niveliä. Ruokavalio auttaa koiraa kantamaan painonsa mukavasti ja viettämään aktiivista elämää. Vaikka ikääntymisen ensimmäiset merkit saattavat nyt näkyä koirassa, sillä on vielä runsaasti energiaa. Siksi ROYAL CANIN® Maxi Adult 5+ -ruoassa on mukautettu ravintosisältö, muun muassa ainutlaatuinen yhdistelmä antioksidantteja, jotka neutraloivat vapaita radikaaleja sekä ylläpitävät koirasi elinvoimaa ja tervettä aineenvaihduntaa.

