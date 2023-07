Maxi Dermacomfort Adult

TUOTETIEDOT

Ihon ärtyminen on tärkein syy koirien eläinlääkärikäynneille. Voit pitää huolta koirastasi syöttämällä sille laadukkaista ravintoaineista koostuvaa ruokaa, joka on kehitetty hoitamaan ja rauhoittamaan herkkää ihoa. Ihon herkkyys johtaa usein liialliseen raapimiseen, mikä voi entisestään heikentää koiran ihon kuntoa ja aiheuttaa jopa infektion. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi -ravintoainekoostumus on räätälöity sisältämään aktiivisia ravintoaineita, jotka auttavat tukemaan koiran ihon hyvinvointia. Ruokaan on lisätty omega-3 ja omega-6-rasvahappoja. Se auttaa rauhoittamaan ihoa ja vähentämään sen herkkyyttä ärsyttäville aineille, joita voi esiintyä koiran ympäristössä. Lisäksi nämä ravintoaineet auttavat pitämään koiran turkin hyvinvoivana. 26–44 kg painaville koirille tarkoitettu ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi sisältää nappuloita, jotka on suunniteltu sopimaan täydellisesti koiran hampaiden väliin. Suhtaudumme proteiinien saantiin erittäin vakavasti. Käytämme vain laadukkaimpia ainesosia ja mukautamme proteiinityypit koiran erityistarpeisiin. Dermacomfort-ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä 91 % omistajista oli tyytyväisiä tuotteeseen vain kahden kuukauden jatkuvan käytön jälkeen. ROYAL CANIN® Dermacomfort Maxi auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

