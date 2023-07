Maxi Joint Care Adult

TUOTETIEDOT

Hyvinvoivat nivelet helpottavat liikkumista, mikä on avain aktiiviseen elämään ja hyvään kuntoon. Suuret koirat, etenkin aktiiviset, saattavat kärsiä nivelten liikarasituksesta, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta ja hidastaa niiden vauhtia. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi sisältää ravintoaineita, jotka auttavat suojaamaan luita ja niveliä sekä pitämään koirasi eloisana, liikkuvaisena ja paremmassa yleiskunnossa. Koiran kielellä tämä tarkoittaa enemmän hauskanpitoa! ROYAL CANIN® Joint Care Maxi sopii 26–44 kg painaville koirille, joilla on taipumus nivelten herkkyyteen, ja se sisältää vähemmän kaloreita, jottei koiralle kerry niveliä kuormittavaa ylipainoa. Nykyään monet lemmikit kärsivät ylipainosta, mikä aiheuttaa lisärasitusta nivelille. Tämä koostumus auttaa pitämään koirasi askelen kevyenä. Kollageeni, nivelten rakennuspalikka, on vain yksi koostumuksen vaikuttavista aineista, jotka tukevat rustoa sekä vahvistavat sen rakennetta ja aineenvaihduntaa. Olemme lisänneet tuotteeseen myös tehokasta soluantioksidanttia. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi -nappula on huolellisesti suunniteltu sopimaan täydellisesti iso koiran hammasten väliin. Olemme varmoja, että koirasi nauttii näiden nappuloiden syömisestä yhtä paljon kuin me sen valmistamisesta! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä 97 % omistajista oli tyytyväisiä tuotteeseen vain 28 päivän käytön jälkeen. ROYAL CANIN® Joint Care Maxi voi auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

