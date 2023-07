Maxi Light Weight Care Adult

TUOTETIEDOT

Monet lemmikit ovat ylipainoisia, minkä vuoksi niiden nivelet ja yleinen hyvinvointi kärsivät ylimääräisestä rasituksesta. Kaloreita on helppo vähentää antamalla koiralle vähemmän sen tavallista ruokaa. Tällä tavoin koirasi voi laihtua, mutta seurauksena voi olla joidenkin ravintoaineiden puute. Painonhallintaruokamme mukauttavat kalorinsaantia, mutta varmistavat riittävän ravintoaineiden määrän. Kevennä koirasi askelta täysipainoisella, herkullisella ja kylläisen olon antavalla ravinnolla. 26–44kg painaville koirille tarkoitettu ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi auttaa pitämään koirasi askeleen kevyenä. Kokonaiskalorimäärän rajoittaminen yleensä rajoittaa myös proteiinin määrää, minkä seurauksena lemmikkisi menettää rasvan sijaan lihaksia. Jokainen Royal Canin -resepti sisältää kuitenkin hyvin sulavia proteiineja. Jotta lemmikkisi askel pysyisi kevyenä, ruokamme rasva ja kalorit on sovitettu niiden tarpeeseen. Rasvan energiasisältö on korkea, yhteensä 9 kaloria jokaista syötyä grammaa kohden eli melkein kaksi kertaa niin paljon kuin proteiineissa ja hiilihydraateissa. Optimaalinen yhdistelmä liukoisia ja liukenemattomia kuituja, kuten psylliumia, saa koiran tuntemaan olonsa kylläiseksi ja tyytyväiseksi. Tämä on hyvä uutinen laihduttavalle koirallesi. Se myös säännöllistää ruoansulatuksen toimintaa ja auttaa ylläpitämään paksusuolen mikroflooran hyvinvointia. Yksi omega-3-ryhmän rasvahapoilla on muun muassa se hyvä ominaisuus, että ne ehkäisevät tulehdusta. Tämä ravintovalmiste sisältää runsaasti arvokkaita pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja EPA:ta ja DHA:ta, jotka auttavat tukemaan koirasi niveliä. Nappulan rinkelimäinen muoto ja rakenne saavat koiran pureskelemaan enemmän. Osalla koirista on taipumusta ahmimiseen. Mitä enemmän koira pureskelee, sitä hitaampaa syöminen on. Näin keholla on enemmän aikaa tuntea kylläisyyssignaalit. Light Weight Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa, rapeat nappulat ja herkullisen pateen pussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää pateeta nappuloiden päälle! Royal Canin -kenneleissä tehtyjen tieteellisten testien mukaan 90 % hieman ylipainoisista koirista, joita ruokittiin Royal Canin MAXI Light Weight Carella, saavutti terveemmän painon 8 viikossa.

