Maxi Sterilised Adult

TUOTETIEDOT

Steriloinnin jälkeen koiran aineenvaihdunta hidastuu, vaikka sen ruokahalu voi pysyä samana. Vaikka voi olla haasteellista pitää koiran askel kevyenä, laadukas ja täysipainoinen ravinto voi auttaa pitämään koiran hoikkana ja aktiivisena. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi on tarkoitettu 26–44 kg painaville steriloiduille täysikasvuisille koirille, ja sen maukas resepti tyydyttää koiran ruokahalun ilman painonnousua. Royal Canin suhtautuu proteiinien saantiin erittäin vakavasti. Käytämme vain laadukkaimpia proteiinityyppejä, jotka on mukautettu koiran erityistarpeisiin. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi sisältää paljon hyvin sulavia proteiineja, jotta koiran lihasmassa säilyy samalla kun vähennetään rasvan ja kalorien saantia. Lisäksi koostumuksessa on vähemmän rasvaa, jotta koirasi askel pysyy kevyenä, se pysyy ihannepainossaan ja vältät ylipainon aiheuttamat terveysongelmat. ROYAL CANIN® Sterilised Maxi sisältää kuituyhdistelmän, joka tyydyttää ruokahalun ja vähentää napostelua auttamalla pitämään koirasi kylläisenä. Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Sterilised Maxi on tieteellisissä testeissä osoitettu sisältävän 14 % vähemmän kaloreita kuin tavallisessa täysikasvuisten koirien ruoassa. ROYAL CANIN® Sterilised Max voi siis todistetusti auttaa saamaan erinomaiset tulokset. Sterilised-ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle!

Lue enemmän