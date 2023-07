Medium Adult wet

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Medium Adult in Gravy -säilykeruoka soveltuu koirille, joiden ikä on 12 kuukaudesta 10 vuoteen ja paino 11–25 kg. Ruoka on suunniteltu erityisesti keskikokoisen aikuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Ruoka tukee ruoansulatuselimistön ihanteellista hyvinvointia ja auttaa ylläpitämään suolistoflooran tervettä tasapainoa. Erityisen antioksidanttiyhdistelmän ja muiden prebioottien ansiosta tämä säilykeruoka auttaa ylläpitämään koirasi luonnollista vastustuskykyä. Lisäksi ruokaa on täydennetty EPA:lla ja DHA:lla. Nämä omega-3-rasvahapot auttavat ylläpitämään ihon ja turkin hyvinvointia. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Medium Adult on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat koiran mieleen. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

