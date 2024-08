TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Medium Adult on ravitsemuksellisesti tasapainoinen täysravinto, joka on suunniteltu erityisesti täyttämään keskikokoisten koirien erityistarpeet ja tukemaan niitä aikuisvuosien aikana. Tämä ruokavalio sopii keskikokoisille koirille, jotka painavat 11–25 kg ja ovat yli 12 kuukauden ikäisiä. Keskikokoiset koirat tarvitsevat säännöllistä liikuntaa lihasten kehittämiseen. Tämä ruokavalio sisältää mukautetun pitoisuuden korkealaatuisia proteiineja, jotka auttavat ylläpitämään aikuisen koirasi lihasmassaa. Keskikokoisen koiran energinen elämäntapa voi altistaa sen ympäristötekijöille, joilla voi olla vaikutusta sen immuunijärjestelmään. Tämä tuote sisältää prebiootteja ja vitamiineja, mukaan lukien C- ja E-vitamiineja, jotka auttavat tukemaan koiran luonnollista vastustuskykyä. Keskikokoiset aikuiset koirat voivat hyötyä tietyistä ravintoaineista, jotka auttavat tukemaan niiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämän ruokavalion sisältämä tasapainoinen yhdistelmä hyvin sulavia ravintoaineita tukee optimaalista imeytymistä ja auttaa koiraasi pysymään elinvoimaisena. Nappulan muoto ja koko on mukautettu sopimaan keskikokoisen koirasi leukojen rakenteelle ja syömistottumuksille, mikä kannustaa koiraasi pureskelemaan ruokansa kunnolla. ROYAL CANIN® Medium Adult on saatavana myös kahtena säilykeruokana: murekkeena ja paloina kastikkeessa. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistäminen tuo vaihtelua koirasi ruokavalioon, mikä auttaa tekemään ruokailuhetkistä mielenkiintoisempia ja mielekkäämpiä.

