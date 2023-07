TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ -kuivaruoka soveltuu keskikokoisille, yli 10-vuotiaille koirille, joiden paino on 11–25 kg. Ruoka on suunniteltu erityisesti keskikokoisten seniorikoirien ravintotarpeita ajatellen. Ruoka on kehitetty erityisesti tukemaan keskikokoisten koirien tervettä ikääntymistä. Ruoka sisältää ainutlaatuisen sekoituksen antioksidantteja, joka auttaa neutraloimaan vapaita radikaaleja. Tämä pitää koiran kehon elintärkeitä molekyylejä kunnossa tukien hyvää kokonaisterveyttä. ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ sisältää myös EPA:ta ja DHA:ta. Nämä omega-3-rasvahapot edistävät luuston ja nivelten terveyttä. Tämä on erityisen tärkeää ikääntyville koirille hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi. Lisäksi ruoassa on erityisiä ravintoaineita, jotka auttavat pitämään ihon terveenä ja turkin kiiltävänä. Ne vaikuttavat myös yleiseen terveydentilaan myönteisesti. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ on saatavana myös säilykeruokana herkullisessa kastikkeessa. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa riittävän määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

Lue enemmän