Medium Dermacomfort Adult

Tiesitkö, että ihon ärtyminen on yleisin syy koirien eläinlääkärikäynneille? Kun iho on herkkä ja kutiava, koira raapii sitä, mistä voi seurata ihovaurioita ja infektio. Mukautettu ravinto voi auttaa pitämään koiran ihon parhaassa mahdollisessa kunnossa ja elämänlaadun hyvänä. 11–25 kg painaville koirille tarkoitettu ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium sisältää nappuloita, jotka on huolellisesti suunniteltu sopimaan täydellisesti koiran hampaiden väliin. Tähän ruokaan on lisätty omega-3- ja omega-6-rasvahappoja, joilla on tulehdusta ehkäiseviä ominaisuuksia. Nämä kala- ja kasviöljyjen rasvahapot auttavat rauhoittamaan ja suojaamaan koiranihoa, mikä tekee siitä vähemmän herkän ympäristössä oleville ärsyttäville aineille. Lisäksi nämä ravintoaineet auttavat suojaamaan koiran turkin hyvinvointia. ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium -resepti on erityisen maukas ja sisältää paljon tarkasti valikoituja, vähän allergeeneja sisältäviä proteiineja. Royal Canin suhtautuu proteiinien saantiin erittäin vakavasti. Käytämme vain laadukkaimpia ravintoaineita ja mukautamme proteiinityypit koiran erityistarpeisiin. Dermacomfort-ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä 91 % omistajista oli tyytyväisiä tuotteeseen vain kahden kuukauden jatkuvan käytön jälkeen. ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

