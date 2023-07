TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ -kuivaruoka sopii pienille, yli 8-vuotiaille koirille, jotka painavat enintään 10 kg. Ruoka on suunniteltu pienen aikuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Ruoan ravintosisältö on mukautettu erityisesti ylläpitämään koirasi kaltaisten pienten koirien elinvoimaa ensimmäisten ikääntymisen merkkien ilmaantuessa. Joillakin pienillä koirilla on taipumusta nirsouteen. Jos tämä pätee myös sinun pieneen koiraasi, Mini Adult 8+ -ruoan maittavasta makuvalikoimasta on varmasti apua. Parannetun maittavuutensa ansiosta tämä ruoka kelpaa kaikkein nirsoimmillekin koirille. Lisäksi ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ -ruoan räätälöity energiasisältö auttaa ylläpitämään koirasi kaltaisten pienten koirien ihannepainoa. Pienillä koirilla on yleensä suuri energiantarve, joten tämän ruoan suuri energiapitoisuus on sopusoinnussa koirasi taipumusten ja tapojen kanssa ja tukee silti painonhallintaa.

