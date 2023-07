Mini Coat Care Adult

TUOTETIEDOT

Koiran hyväkuntoinen ja kiiltävä turkki ei ole vain kaunis, vaan se myös heijastaa hyvää yleistä terveyttä ja ravitsemusta. Paras tapa huolehtia koiran turkista on sisältä päin – alkaen hyvästä ruoasta.ROYAL CANIN® Coat Care Mini on herkullinen täysravinto, joka tukee turkin runsautta ja elinvoimaa. Ravinto auttaa tekemään koirastasi upean näköisen ja – mikä tärkeämpää – hyvinvoivan.Tämä ruoka sopii koirille, joiden turkki on kiilloton ja karkea ja jotka painavat enintään 10 kg.ROYAL CANIN® Coat Care Mini sisältää lisättyjä omega-3- ja omega-6-rasvahappoja, ja se auttaa ravitsemaan sekä ihoa että turkkia. Nappuloiden ainutlaatuisessa koostumuksessa on myös runsaasti GLA-pitoista purasruohoöljyä, joka ravitsee ihoa.ROYAL CANIN® Coat Care Mini sisältää tyrosiinia ja fenyylialaniinia. Nämä älykkäät ravintoaineet ovat melaniinin esiasteita, jotka voimistavat koirasi turkin väriä.Coat Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle!Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Coat Care Minillä voit todistetusti saada erinomaiset tulokset. Royal Canin on toteuttanut tieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan tämä tuote tekee turkista kiiltävämmän vain 28 päivässä.

Lue enemmän