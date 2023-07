Mini Dental Care Adult

TUOTETIEDOT

Koiraystävälläsi on elämässään vain yhdet hampaat, joten on välttämätöntä suojata niitä. On luonnollista, että kun koirasi on syönyt, bakteerit asettuvat sen hampaisiin. Ellei hampaita puhdisteta, voi syntyä plakkia, josta tulee lopulta hammaskiveä – riski koiran terveydelle. ROYAL CANIN® Dental Care Mini sopii enintään 10 kg painaville koirille, joilla on herkät hampaat. Erityisen maukkaassa reseptissä on edistyksellinen nappularakenne, joka puhdistaa koirasi hampaiden pinnan mekaanisesti sekä auttaa estämään plakin ja hammaskiven muodostumista. Nappulat ympäröivät jokaisen hampaan koiran purressa niitä, joten jokainen suupala hieroo hampaiden pintaa harjan tavoin. Lisäksi ROYAL CANIN® Dental Care Minin ravitsevia nappuloita on tehostettu kelatoivilla aineilla, jotka sitoutuvat koiran suussa olevaan kalsiumiin ja auttavat siten ehkäisemään hammaskiven muodostumista. Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Dental Care Minin on tieteellisissä testeissä osoitettu vähentävän hammaskiven muodostumista jopa 69 %. ROYAL CANIN® Dental Care Mini auttaat siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

