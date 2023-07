Mini Digestive Care Adult

TUOTETIEDOT

Ruoansulatusvaikeudet eivät ole mukavia kellekään, eivät myöskään koirallesi. Laadukkaita ravintoaineita sisältävä ruokavalio, jonka tasapainoinen koostumus tukee suoliston hyvinvointia ja ravintoaineiden imeytymistä, voi näin ollen edesauttaa koirasi suoliston toimintaa. ROYAL CANIN® Digestive Care Mini on tarkoitettu enintään 10 kg painaville koirille, ja sen erityisen maukas resepti on kehitetty erityisesti koirille, joilla on taipumusta ruoansulatuskanavan herkkyyksiin. Pienillä koirilla on yleensä kovempi uloste, ja ne voivat olla alttiita ummetukselle. ROYAL CANIN® Digestive Care Mini ottaa kaiken tämän huomioon. Siinä on ihanteellisesti tasapainotettu liukoisen ja liukenemattoman kuidun sekoitus, mikä auttaa rajoittamaan käymistä ja edistää suolen toimintaa siellä, missä sitä tarvitaan. Mukana on prebiootteja, jotka tukevat suolistoflooran terveyttä. Royal Canin ottaa proteiinien saannin erittäin vakavasti. Käytämme vain laadukkaita ainesosia ja mukautamme proteiinityypit koiran erityistarpeisiin. Siksi ROYAL CANIN® Digestive Care Mini -resepti sisältää hyvin sulavia L.I.P.-proteiineja. Vuosien kokemus ja jatkuva parantaminen takaavat, että meillä on aina viimeisin asiantuntemus parhaista valmistusmenetelmistä. Älykkäät valmistusmenetelmämme takaavat, että tämän reseptin ravintoaineet sulavat helpommin. Hyvä sulavuus varmistetaan säännöllisellä ja tiukalla laadunvalvonnalla. Digestive Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Digestive Care Mini parantaa osoitetusti ulosteen laatua jopa 92 %, mikä on paras todistus suoliston hyvinvoinnista. ROYAL CANIN® Digestive Care Mini auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

Lue enemmän