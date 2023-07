Mini Relax Care Adult

TUOTETIEDOT

Koirasi voi tuntea stressiä, kun se menettää tutut rutiininsa. Sellaiset tapahtumat kuin muutto, automatka tai vastasyntyneen saapuminen kotiin voivat tehdä sen levottomaksi. Koiran ravinnon mukauttaminen voi auttaa sitä palaamaan omaksi hyväntuuliseksi itsekseen. Enintään 10 kg painaville koirille tarkoitettu ROYAL CANIN® Relax Care Mini on laadukkaista ravintoaineista koostuvaa ruokaa, joka on kehitetty auttamaan koiraasi muutoksiin sopeutumisessa. Tieteellisissä tutkimuksissa on löydetty aktiivinen proteiinimolekyyli, jolla on rauhoittava vaikutus. Muunnamme tämän laadukkaan, luontoperäisen ravintoaineen sulavaan muotoon ja valvomme huolellisesti sen tarkkaa koostumusta, määrää ja laatua joka kuukausi. Kaikki Royal Canin -ruoat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja sisältävät kaikki laadukkaat proteiinit, rasvat, kuidut, vitamiinit ja kivennäisaineet, joita koirasi tarvitsee elinikäiseen hyvinvointiin. Relax Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä: kun tuotetta testattiin tieteellisesti, yli 44 % koirista käyttäytyi muuttuvissa tilanteissa normaalisti. ROYAL CANIN® Relax Care Mini voi auttaa siis todistetusti saamaan erinomaiset tulokset.

