Mini Urinary Care Adult

TUOTETIEDOT

Koirien virtsatiet aiheuttavat usein huolta. Ellei koira juo tarpeeksi vettä, sen virtsasta voi tulla liian väkevää. Sen seurauksena virtsassa olevat kivennäisaineet voivat muodostaa kiteitä ja lopulta kivuliaita kiviä. Koiran ravinnon mukauttaminen voi auttaa suojaamaan sen virtsateitä ja vähentämään kivien muodostumista. ROYAL CANIN® Urinary Care Mini sopii enintään 10 kg painaville koirille, joilla on taipumusta virtsatieongelmiin. Nappulat on kehitetty auttamaan koiraasi juomaan enemmän vettä. Lisävedellä on kaksinkertainen vaikutus. Ensinnäkin se huuhtelee koiran rakon. Toiseksi se laimentaa virtsaa, mikä tekee ympäristöstä epäsuotuisamman kiteiden ja kivien muodostumiselle. Kaikki ROYAL CANIN® -ruoat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja sisältävät kaikki laadukkaat proteiinit, rasvat, kuidut, vitamiinit ja kivennäisaineet, joita koirasi tarvitsee elinikäiseen hyvinvointiin. Urinary Care -ravitsemusohjelmamme sisältää kaksi osaa: rapeat nappulat ja herkullisen murekkeen annospussissa, jotka molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Sinun ei tarvitse uskoa vain meitä, sillä ROYAL CANIN® Urinary Care Mini voi todistetusti auttaa saamaan erinomaiset tulokset. Tieteellisten testien mukaan tämä tuote lisäsi virtsan laimenemista 21 %.

