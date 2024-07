Poodle Adult Loaf

TUOTETIEDOT

Villakoirat ovat älykkäitä, valppaita ja aktiivisia kumppaneita, joilla on tasapainoinen rakenne. Ne ovat pitkäkorvainen ja kiharaturkkinen koirarotu, joka huokuu eleganssia ja ylpeyttä. ROYAL CANIN® Poodle Loaf -säilykeruoka soveltuu yli 10 kuukauden ikäisille villakoirille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Säilykeruoka on suunniteltu ylläpitämään villakoiran lihasjänteyttä ja parantamaan sen fyysistä terveyttä. Optimaalisten ravintoaineiden ansiosta se tukee villakoiran ihon terveyttä ja auttaa ylläpitämään kauniin villaista turkkia. Ruoan suutuntuma on räätälöity parantamaan maittavuutta, jotta ruoka tyydyttää jopa nirsoimpien villakoirien ruokahalun. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Poodle Loaf on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja maukkaat nappulat ovat koiran mieleen. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

