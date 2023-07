TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Poodle Adult -kuivaruoka on suunniteltu erityisesti koirasi ravintotarpeita ajatellen. Poodle-kuivaruoka sisältää omega-3-rasvahappoja, kuten EPA:ta ja DHA:ta, sekä purasruohoöljyä. Nämä ravintoaineet auttavat yhdessä erityisesti mukautetun proteiinipitoisuuden kanssa edistämään tervettä turkin kasvua. Kalsiumia kelatoivien aineiden ansiosta nappula tukee eritoten koirasi hampaiden terveyttä hidastamalla hammaskiven muodostumista. Lisäksi tämä koostumus auttaa ylläpitämään villakoiran lihasjänteyttä. Jokaisella koiralla on omat yksilölliset mieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Poodle Adult on saatavana myös säilykeruokana, pehmeänä ja maukkaana murekkeena. Jos harkitset sekaruokintaa, noudata tarkasti ruokintaohjeitamme, jotta koirasi saa oikean määrän sekä säilyke- että kuivaruokaa optimaalisen hyödyn saavuttamiseksi.

