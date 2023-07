TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Rottweiler Adult -kuivaruoka soveltuu vähintään 18 kuukauden ikäisille Rottweilereille. Se on suunniteltu erityisesti täysikasvuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. Ruoan sisältämät erityiset ravintoaineet, kuten tauriini, EPA ja DHA, auttavat tukemaan sydämen tervettä toimintaa. ROYAL CANIN® Rottweiler Adult auttaa myös ylläpitämään optimaalista lihasmassaa ja ihannepainoa mukautetun proteiinipitoisuuden ja L-karnitiinin ansiosta. Tätä ruokaa tulisi tarjota koiralle säännellyin annoksin, ja siihen tulisi yhdistää tehokas ja säännöllinen liikunta. Rottweiler on aina aktiivinen ja innostunut, niin työskennellessään kuin ulkoillessaan omistajansa kanssa. Siksi se tarvitsee ravintoaineita, jotka tukevat nivelten ja luuston terveyttä. Tästä syystä ruokaan on lisätty omega-3-rasvahappoja, EPA:ta ja DHA:ta, jotka auttavat pitämään koirasi luut ja nivelet kunnossa. Lisäksi ainutlaatuinen nappula on suunniteltu helpottamaan noukkimista, ja se kannustaa myös pureskelemaan perusteellisemmin, jotta koiran kylläisyyden tunne lisääntyisi ja se pysyisi ihannepainossaan.

