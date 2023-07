TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog -koiranruoka on erityisesti suunniteltu tukemaan tiineiden ja imettävien emojen sekä vieroitettavien, enintään 2 kuukauden ikäisten pentujen ravitsemustarpeita. Tässä räätälöidyssä säilykkeessä on erittäin pehmeä ja moussemainen rakenne, joka on mukautettu tukemaan koiranpentujen ruoansulatusjärjestelmän kehitystä ja helpottamaan siirtymistä kiinteään ruokaan. Se on myös erittäin ravitsevaa sekä pennuille että emolle. ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog -säilykkeeseen on myös lisätty omega-3-rasvahappoja (DHA) aivojen kehityksen tueksi. Tämä säilyke sisältää toimivaksi todetun yhdistelmän muun muassa C- ja E-vitamiineja terveen immuunijärjestelmän kehityksen tueksi. Hyödyllisten prebioottien (kuten MOS) ja hyvin sulavien proteiinien yhdistelmän ansiosta ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog auttaa myös tukemaan suolistoflooran (mikrobiomin) tervettä tasapainoa ruoansulatuksen parantamiseksi. ROYAL CANIN® Starter Mousse Mother & Babydog -säilykkeen pehmeä koostumus auttaa nesteensaannissa. Lyhyen, 8 viikkoa kestävän ajanjakson aikana koiranpennut tarvitsevat ruokavalion, joka on mukautettu täyttämään niiden ravitsemustarpeet seuraavan kasvuvaiheen aikana. Tässä vaiheessa voit vaihtaa koiranpentujen ruoan ROYAL CANIN® -penturuokavalioon, joka on räätälöity rodun koon mukaan (X-Small, Mini, Medium, Maxi tai Giant). Useimmat ruokavaliot ovat saatavilla sekä kuivaruokana että säilykkeenä.

