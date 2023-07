Sterilised Adult Loaf

TUOTETIEDOT

Steriloinnin jälkeen koiran aineenvaihdunta usein hidastuu, joten se saattaa mieluummin jäädä sohvalle kuin mennä ulkoilemaan ja silti sillä voi olla ruoka-aikoina pohjaton ruokahalu. On yleisesti tiedossa, että tasapainoinen ravitsemus voi auttaa eläimiä selviytymään paremmin terveydellisistä haasteista. Tämän steriloitujen koirien ruoan valmistuksessa on ollut apuna vuosikymmenten tieteellinen tutkimus koiran ravitsemustarpeista. Kaikenkokoisille koirille sopiva ROYAL CANIN® Sterilised Loaf on koostumukseltaan räätälöity ja se sisältää aktiivisia ravintoaineita, jotka auttavat tyydyttämään koiran ruokahalun ja pitävät sen samalla hoikkana ja aktiivisena. ROYAL CANIN® Sterilised Loaf -resepti sisältää runsaasti hyvin sulavia proteiineja, jotka on mukautettu koiran erityistarpeisiin. Tämän ruoan proteiinit auttavat säilyttämään koirasi lihasmassan sekä vähentävät samalla kalorien ja rasvan saantia. Lisäksi ROYAL CANIN® Sterilised Loaf sisältää kohtuullisen määrän rasvaa ja ihanteellisen kuituyhdistelmän, joka auttaa pitämään koirasi ihannepainossa ja kylläisenä. Herkullisen murekkeen lisäksi Sterilised-ravitsemusohjelma sisältää myös rapeita nappuloita. Molemmat ovat ravintosisällöltään täysipainoisia ja täydentävät hyvin toisiaan. Kokeile levittää mureketta nappuloiden päälle! Vaihda koirasi ruoka ROYAL CANIN® Sterilised Loaf -säilykkeeseen, niin huomaat laadukkaiden ravintoaineiden edut. Tämä ravinto on kehitetty pitämään koirasi aktiivisena, hoikkana ja terveenä.

