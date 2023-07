TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ -kuivaruoka sopii erittäin pienille yli 8-vuotiaille koirille, jotka painavat enintään 4 kg. Ruoka on suunniteltu erityisesti pienen aikuisen koiran ravintotarpeita ajatellen. X-Small Adult 8+ -ruoan ravintosisällöstä hyötyvät suuresti aikuiset koirat, joissa näkyvät ikääntymisen ensimmäiset merkit. Tasapainoisen kuitusisältönsä (myös psylliumin) ansiosta ruoka edistää koiran tervettä ruoansulatusta. Ruokaan on valittu erityisesti hyvin sulavia proteiineja, jotka edistävät koirasi suolen toimintaa. ROYAL CANIN® X-Small Adult 8+ tukee myös koirasi virtsateiden terveyttä. Lisäksi nappulat ovat erittäin pieniä ja maittavia. Tällöin koiran on helppo poimia ja pureskella nappuloita pienillä leuoillaan. Nappulat myös herättävät nirsoimmankin koiran ruokahalun.

