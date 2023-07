Gastrointestinal Low Fat Loaf

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL LOW FAT mureke on erikoisruokavaliona käytettävä täysrehu hyperlipidemiaoireisille koirille rasva-aineenvaihdunnan ravitsemukselliseen tasapainottamiseen. Ruoan rasvapitoisuus on matala, mutta välttämättömiä rasvahappoja on runsaasti. SUOSITUKSET: Suosittelemme eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käytön aloittamista ja ennen käyttöajan pidentämistä. Ruoki hyperlipidemiaoireista lemmikkiä GASTROINTESTINAL LOW FAT murekkeella aluksi enintään 2 kuukautta.

