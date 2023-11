TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC -kuivaruoka on täysrehu ja erikoisruokavalio koirille. Sen tarkoitus on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Ruoan fosforipitoisuutta on rajoitettu, ja valkuaisaine on korkealaatuista. MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC -kuivaruoan tarkoituksena on myös vähentää ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksiä. Valikoidut valkuaisen ja hiilihydraattien lähteet. SUOSITUKSET: suosittelemme eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käytön aloittamista tai ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä MULTIFUNCTION RENAL + HYPOALLERGENIC -kuivaruokaa aluksi 3–8 viikon ajan ainesosa- ja ravintoaineyliherkkyyksien vähentämiseen, sitten tilanteen uudelleenarviointi kliiniseen tutkimukseen perustuen, ja enintään 6 kuukautta kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville koirille.

