Nämä koirien ravitsemuksen asiantuntijoiden kehittämät ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats -makupalat soveltuvat vain aikuisille koirille. Nämä pehmeät ja herkulliset pureskeltavat makupalat täydentävät koirasi virtsateiden hyvinvointia tukevaa erikoisruokavaliota sen eduista tinkimättä. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats -makupalat sisältävät optimoidun kivennäisainepitoisuuden, joten ne soveltuvat koirille, jotka syövät virtsateiden hyvinvointia tukevaa erikoisruokavaliota. Noudata pakkauksessa olevia ruokintaohjeita ja anna koirallesi enintään suositeltu määrä makupaloja päivässä. ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats -makupalat ovat yhteensopivia seuraavien ROYAL CANIN® VETERINARY HEALTH NUTRITION -valikoimaamme kuuluvien URINARY-erikoisruokavalioiden kanssa, joita tulee antaa lemmikille vain eläinlääkärin suosituksesta: ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+