ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE est une formule nutritionnelle complète et équilibrée, spécialement conçue pour maintenir la santé de la peau et du pelage de votre chat. Cette formule contient des acides gras oméga-3 et oméga-6, dont du GLA (acide gamma-linolénique), de l’EPA et du DHA, pour aider à maintenir et nourrir la peau et le pelage de votre chat de l’intérieur. La combinaison synergique de vitamines contenue dans cette formule contribue à renforcer le rôle « barrière » de la peau de votre chat, qui la protège contre les agressions extérieures. ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE a fait ses preuves. Notre étude* a montré que plus de 90 % des propriétaires ont constaté, après seulement 3 semaines, une meilleure qualité de la peau et du pelage chez leur chat nourri avec cet aliment. ROYAL CANIN® HAIR & SKIN CARE est également disponible en 3 textures d’aliments humides différentes : sauce, gelée et mousse. Une combinaison d’aliments humides et secs offre aux chats la variété dont ils raffolent. * Étude interne ROYAL CANIN®

