La sociabilisation

Ceci est valable pour toutes les races, mais peut-être un peu plus avec les Bergers allemands, qui peuvent être méfiants avec les inconnus. Dès leur plus jeune âge, mieux vaut les habituer à côtoyer d'autres chiens, d'autres animaux et d'autres êtres humains en dehors du cercle familial.

Cela lui permettra de ne pas être systématiquement méfiant avec les étrangers qu'il sera amené à croiser par la suite.

La discipline

Il est indispensable que votre Berger allemand apprenne très vite à vous obéir. Grâce à son intelligence hors normes et sa grande soif d'apprendre, ce n'est pas une tâche insurmontable, loin s'en faut, pour peu que l'on fasse preuve de bon sens et de persévérance.

L'activité physique

Un chien qui ne se dépense pas physiquement peut développer des troubles du comportement. Il pourra aboyer sans raison apparente, détruire des objets ou s'attaquer à du mobilier. Une heure quotidienne d'exercices physiques est indispensable pour la stabilité du caractère du Berger allemand.

Stimuler l'intelligence du Berger allemand

La première chose à faire pour stimuler votre chien sur le plan intellectuel est de l'entraîner. C'est l'occasion pour lui de se concentrer sur une tâche et de résoudre des problèmes. Il est préférable de commencer par des exercices assez simples, comme "assis", "couché" ou "donne la patte". Une fois ces ordres assimilés, augmentez progressivement la difficulté.

Même si le caractère du Berger allemand se signale par une très grande intelligence, il ne peut pas tout assimiler du premier coup. Il convient de répéter les séances d'apprentissage à un rythme régulier pour qu'il soit capable d'exécuter une tâche. Pensez à faire preuve de patience et de douceur : les méthodes agressives sont contre-productives à long terme. Un Berger allemand, comme les autres chiens, doit vous obéir par respect et jamais parce qu'il vous craint.

En appliquant ce conseil, il vous le rendra au centuple : il se montrera doux, bienveillant et sociable envers tous les membres de la famille, et notamment les enfants.

Lorsque vous n'avez pas de temps à consacrer à votre compagnon, il est possible de lui acheter des jouets interactifs, conçus pour développer son intelligence. Par exemple, certains puzzles consistent à résoudre un problème, avec au bout, en cas de succès, une friandise. Généralement, plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles pour pouvoir adapter le jeu aux facultés de chaque animal.