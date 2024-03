DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier mousse est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Yorkshire Terriers de plus de 10 mois. ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier en Mousse contribue à maintenir la bonne santé de la peau et le pelage brillant, luisant et soyeux des Yorkshire Terriers grâce à un mélange exclusif de nutriments optimaux. Cet aliment aide également à renforcer la santé digestive grâce à un apport nutritionnel précis spécialement adapté à la race des Yorkshire Terriers. La texture de la formule ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier mousse est spécialement adaptée afin d’en augmenter le niveau de palatabilité et de stimuler l’appétit de votre chien. L’arôme et la douceur de cet aliment délicieux devraient aider à satisfaire l’appétit du Yorkshire Terrier le plus capricieux ! Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier mousse est également disponible sous forme d’aliment sec en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

Voir plus