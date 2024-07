Comment couper les griffes de mon chiot

Si votre emmener votre jeune chien se promener régulièrement sur les trottoirs et surfaces dures, ses ongles vont s’user naturellement et aucune coupe de griffes n’est nécessaires. Mais si le chiot ne marche plutôt sur du parquet et de la pelouse, ses griffes ne s’affuteront pas suffisamment pour compenser la pousse. Si vous entendez le claquement des griffes de votre chiot sur le sol, il faut régulièrement inspecter ses ongles pour :

-vérifier leur longueur : des griffes trop longues peuvent être source d'inconfort pour votre chiot, de douleurs et entraîner des difficultés à se déplacer avec déformation des phalanges.

-s’assurer que les ongles ne sont pas cassés (risque de resté accrocher et que l’ongle s’arrache)

-vérifier l’absence de griffe incarnée notamment sur les ergots (équivalent du pouce chez les humains)



Couper les ongles de votre chiot doit faire partie des soins de routine et il est conseillé d’habituer votre chiot à se faire couper les griffes dès son plus jeune âge pour qu’il se sente à l’aise avec cet entretien régulier. Initiez la coupe d’un ongle à chaque séance chez le chiot, par exemple au retour d’une sortie ou après une séance de câlin ou de jeu pour associer l’expérience à un moment agréable. Si votre chiot sursaute au bruit de la pince, ne réagissez pas, il s’agit d’une sensation étrange pour lui plutôt qu’une douleur.



NB : Une pousse excessive des griffes du chien qui se déforment en courbure anormale est un des symptômes possibles de la leishmaniose, une maladie parasitaire transmise par petit insecte volant, le phlébotome, qui sévit d’avril à octobre. N’hésitez pas à questionner votre vétérinaire, surtout si vous habitez dans une région Méditerranéenne.

Si votre emmener votre jeune chien se promener régulièrement sur les trottoirs et surfaces dures, ses ongles vont s’user naturellement et aucune coupe de griffes n’est nécessaires. Mais si le chiot ne marche plutôt sur du parquet et de la pelouse, ses griffes ne s’affuteront pas suffisamment pour compenser la pousse. Si vous entendez le claquement des griffes de votre chiot sur le sol, il faut régulièrement inspecter ses ongles pour :