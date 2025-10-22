DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE
Υγρή τροφή για σκύλους
Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικες σκύλους
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
ΟΦΕΛΗ
Χαμηλο αμυλο
Φόρμουλα που περιέχει μειωμένα επίπεδα αμύλου.
Ρυθμιση γλυκοζης
Ειδική φόρμουλα που βοηθάει στη διαχείριση της μεταγευματικής γλυκόζης του αίματος σε σκύλους με διαβήτη.
Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεϊνες
Με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι σημαντική για τους διαβητικούς σκύλους.
Οδηγίες σίτισης
Στη διαχείριση του διαβήτη, συνιστάται να διατηρείτε τον τύπο τροφής και την ημερήσια δόση.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ROYAL CANIN® DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE πατέ είναι μια πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους με σκοπό τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης). Η τροφή αυτή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ταχέως διασπώμενους προς γλυκόζη υδατάνθρακες. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για παράταση της διάρκειας χρήσεως. Χρησιμοποιήστε αρχικά τη DIABETIC για έως και 6 μήνες.
Συνθεση: κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, υποπροϊόντα φυτικής προελεύσεως, σιτηρά, έλαια και λίπη, ανόργανα συστατικά.
Προσθετεσ υλεσ (ανά kg): Διατροφικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη D3: 180 IU, E1 (Σίδηρος): 3 mg, E2 (Ιώδιο): 0,3 mg, E4 (Χαλκός): 2 mg, E5 (Μαγγάνιο): 1 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 10 mg.
Αναλυτικα συστατικα: Πρωτεΐνη: 9% - Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 4% - Ανόργανη ύλη: 1,5% - Ακατέργαστες διατροφικές ίνες: 2,4% - Υγρασία: 79% - Απαραίτητα λιπαρά οξέα: 0,9% - Ολικά σάκχαρα: 0,7% - Άμυλο: 1,6% - Πηγή υδατάνθρακα: καλαμπόκι- ρύζι.
Οδηγιεσ σιτισησ: βλέπε πίνακα δοσολογίας. Αριθμός παρτίδας, αριθμός εργοστασιακής καταχώρησης και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: βλέπε στη συσκευασία. Διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό.
|Βάρος του σκύλου (kg)
|Αδύνατος
|-
|Φυσιολογικός
|-
|Υπέρβαρος
|-
|-
|Γραμμάρια
|Κονσέρβα 410 g
|Γραμμάρια
|Κονσέρβα 410 g
|Γραμμάρια
|Κονσέρβα 410 g
|2
|257
|3/4
|226
|2/4
|195
|2/4
|4
|432
|1
|380
|1
|328
|3/4
|6
|585
|1 + 2/4
|515
|1+ 1/4
|445
|1
|8
|726
|1 + 3/4
|639
|1 + 2/4
|552
|1 + 1/4
|10
|858
|2
|755
|1 + 3/4
|652
|1 + 2/4
|15
|1 163
|2 + 3/4
|1 024
|2 + 2/4
|884
|2 + 1/4
|20
|1 443
|3 + 2/4
|1 270
|3
|1 097
|2 + 3/4
|25
|1 706
|4 + 1/4
|1 502
|3 + 3/4
|1 297
|3 + 1/4
|30
|1 956
|4 + 3/4
|1 722
|4 + 1/4
|1 487
|3 + 3/4
|35
|2 196
|5 + 1/4
|1 933
|4 + 3/4
|1 669
|4
|40
|2 428
|6
|2 136
|5 + 1/4
|1 845
|4 + 2/4
|45
|2 652
|6 + 2/4
|2 334
|5+ 3/4
|2 015
|5
|50
|2 870
|7
|2 525
|6 + 1/4
|2 181
|5 + 1/4
|55
|3 082
|7 + 2/4
|2 713
|6 + 2/4
|2 343
|5 + 3/4
|60
|3 290
|8
|2 895
|7
|2 501
|6
|70
|3 694
|9
|3 250
|8
|2 807
|6 + 3/4
|80
|4 083
|10
|3 593
|8 + 3/4
|3 103
|7 + 2/4