ΔΗΛΩΣΗ DVP ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ

Η ROYAL CANIN® DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE πατέ είναι μια πλήρης διαιτητική τροφή για σκύλους με σκοπό τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης). Η τροφή αυτή έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε ταχέως διασπώμενους προς γλυκόζη υδατάνθρακες. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για παράταση της διάρκειας χρήσεως. Χρησιμοποιήστε αρχικά τη DIABETIC για έως και 6 μήνες.