Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι μια πλήρης κλινική δίαιτα για ενήλικους σκύλους. Αυτή η ξηρή τροφή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (Σακχαρώδης διαβήτης).Ρύθμιση Γλυκόζης:Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους. Αυτή η ξηρή τροφή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (Σακχαρώδης διαβήτης). Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι σχεδιασμένη για να βοηθά στη διαχείριση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μετά τα γεύματα σε διαβητικούς σκύλους. Η ROYAL CANIN® Glycobalance περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες για να βοηθήσει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Αυτή η δίαιτα περιέχει μειωμένο επίπεδο αμύλου με χαμηλό επίπεδο μονο- και δισακχαριτών. Αυτή η δίαιτα είναι μέτρια σε λιπαρά για να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι σχεδιασμένη με μειωμένο επίπεδο εύπεπτων υδατανθράκων, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε λιπαρά για την υποστήριξη ενός υγιούς βάρους, και βασικά θρεπτικά συστατικά για να βοηθήσει στη διατήρηση της ευεξίας. Συνιστάται να ζητήσετε τη συμβουλή ενός κτηνιάτρου πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.