GLYCOBALANCE
Ξηρά τροφή για σκύλους
Πλήρης κλινική δίαιτα για ενήλικους σκύλους
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι μια πλήρης κλινική δίαιτα για ενήλικους σκύλους. Αυτή η ξηρή τροφή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (Σακχαρώδης διαβήτης).Ρύθμιση Γλυκόζης:Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι μια πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους. Αυτή η ξηρή τροφή είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (Σακχαρώδης διαβήτης). Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι σχεδιασμένη για να βοηθά στη διαχείριση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μετά τα γεύματα σε διαβητικούς σκύλους. Η ROYAL CANIN® Glycobalance περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες για να βοηθήσει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Αυτή η δίαιτα περιέχει μειωμένο επίπεδο αμύλου με χαμηλό επίπεδο μονο- και δισακχαριτών. Αυτή η δίαιτα είναι μέτρια σε λιπαρά για να βοηθήσει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Η ROYAL CANIN® Glycobalance είναι σχεδιασμένη με μειωμένο επίπεδο εύπεπτων υδατανθράκων, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε λιπαρά για την υποστήριξη ενός υγιούς βάρους, και βασικά θρεπτικά συστατικά για να βοηθήσει στη διατήρηση της ευεξίας. Συνιστάται να ζητήσετε τη συμβουλή ενός κτηνιάτρου πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος.
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Ειδική φόρμουλα που βοηθά στη διαχείριση της μεταγευματικής γλυκόζης στο αίμα σε διαβητικούς σκύλους.
ΧΑΜΗΛΟ ΑΜΥΛΟ
Φόρμουλα που περιέχει μειωμένο επίπεδο αμύλου.
ΥΨΗΛΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι απαραίτητη σε διαβητικούς σκύλους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
Κάθε φόρμουλα της ROYAL CANIN® είναι ειδικά σχεδιασμένη και εγκεκριμένη από εξειδικευμένους επιστήμονες στη διατροφή γατών και σκύλων. Οι ιδιαιτερότητες αυτής της δίαιτας είναι: Σχεδιασμένη με μειωμένο επίπεδο εύπεπτων υδατανθράκων και υψηλό επίπεδο πρωτεΐνης. Μέτρια περιεκτικότητα σε λιπαρά για τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας.
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Ένας διαβητικός σκύλος δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει φυσιολογικά, με αποτέλεσμα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να αυξάνονται. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ζωής του. Η κατανάλωση ενός γεύματος οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Στους διαβητικούς σκύλους, ο στόχος είναι η διατήρηση των επιπέδων εντός ενός ασφαλούς εύρους. Η διατήρηση ενός σταθερού, ιδανικού σωματικού βάρους αποτελεί σημαντική πτυχή της διατροφικής διαχείρισης.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
|ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ
|ΑΔΥΝΑΤΟΣ
|ΑΔΥΝΑΤΟΣ
|ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
|ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
|ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ
|ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ
|Kg
|(g)
|δοσομετρητής *240cm3
|(g)
|δοσομετρητής *240cm3
|(g)
|δοσομετρητής *240cm3
|2
|62
|5/8
|55
|5/8
|47
|4/8
|4
|105
|1 + 1/8
|92
|1
|79
|7/8
|6
|142
|1 + 4/8
|125
|1 + 3/8
|108
|1 + 1/8
|8
|176
|1 + 7/8
|155
|1 + 5/8
|134
|1 + 3/8
|10
|208
|2 + 2/8
|183
|2
|158
|1 + 6/8
|15
|282
|3
|248
|2 + 5/8
|214
|2 + 2/8
|20
|350
|3 + 6/8
|308
|3 + 2/8
|266
|2 + 7/8
|25
|413
|4 + 3/8
|364
|3 + 7/8
|314
|3 + 3/8
|30
|474
|5 + 1/8
|417
|4 + 4/8
|360
|3 + 7/8
|35
|532
|5 + 5/8
|468
|5
|404
|4 + 3/8
|40
|588
|6 + 2/8
|518
|5 + 4/8
|447
|4 + 6/8
|45
|643
|6 + 7/8
|565
|6
|488
|5 + 2/8
|50
|695
|7 + 3/8
|612
|6 + 4/8
|528
|5 + 5/8
|55
|747
|8
|657
|7
|568
|6 + 1/8
|60
|797
|8 + 4/8
|702
|7 + 4/8
|606
|6 + 4/8
|70
|895
|9 + 4/8
|788
|8 + 3/8
|680
|7 + 2/8
|80
|989
|10 + 5/8
|871
|9 + 2/8
|752
|8
|90
|1081
|11 + 4/8
|951
|10 + 1/8
|821
|8 + 6/8
|ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΞΗΡΗ + ΥΓΡΗ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (κονσέρβα 410γρ)
|ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ
|ΚΟΝΣΕΡΒΑ
|ΑΔΥΝΑΤΟΣ
|ΑΔΥΝΑΤΟΣ
|ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
|ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
|ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ
|ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ
|Kg
|(g)
|δοσομετρητής (240 cm3)
|(g)
|δοσομετρητής (240 cm3)
|(g)
|δοσομετρητής (240 cm3)
|2
|1/4
|38
|3/8
|31
|3/8
|23
|2/8
|4
|1/2
|56
|5/8
|44
|4/8
|31
|3/8
|6
|1/2
|93
|1
|76
|7/8
|59
|5/8
|8
|1/2
|128
|1 + 3/8
|106
|1 + 1/8
|85
|7/8
|10
|1
|111
|1 + 2/8
|86
|7/8
|61
|5/8
|15
|1
|185
|2
|151
|1 + 5/8
|118
|1 + 2/8
|20
|1
|253
|2 + 6/8
|211
|2 + 2/8
|169
|1 + 6/8
|25
|1
|317
|3 + 3/8
|267
|2 + 7/8
|218
|2 + 3/8
|30
|1
|377
|4
|320
|3 + 3/8
|264
|2 + 7/8
|35
|1
|435
|4 + 5/8
|372
|4
|308
|3 + 2/8
|40
|1
|492
|5 + 2/8
|421
|4 + 4/8
|350
|3 + 6/8
|45
|1
|546
|5+ 7/8
|469
|5
|392
|4 + 1/8
|50
|1
|599
|6 + 3/8
|515
|5 + 4/8
|432
|4 + 5/8
|55
|1
|650
|7
|561
|6
|471
|5
|60
|1
|701
|7 + 4/8
|605
|6 + 4/8
|509
|5 + 4/8
|70
|1
|798
|8 + 4/8
|691
|7 + 3/8
|584
|6 + 2/8
|80
|1
|893
|9 + 4/8
|774
|8 + 2/8
|655
|7
|90
|1
|984
|10 + 4/8
|854
|9 + 1/8
|725
|7 + 6/8