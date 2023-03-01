貓糧推介精選！挑選原則、好評貓糧推介款就讀這篇！

Step 1：貓咪年紀有多大？



不同年紀的貓咪有不一樣的營養需求，像是幼貓糧就強調成長，成貓糧重視均衡營養，而老貓糧則著重維生素含量或護關節的營養素，維持老貓的活動力，維持熱量消耗，以免體重越來越輕。





Step 2：貓咪有沒有過敏問題？



有些貓咪可能因天生體質有額外的營養需求，像是腸胃敏弱的貓咪需要能支持腸胃健康的營養配方，或是毛髮容易打結或皮膚容易過敏的貓咪，則需要能養護皮膚毛髮健康的營養成分。主人在挑選食物時，也可以將這個部分考慮進去。

Step 3：貓咪是品種貓嗎？



部分品種貓可能容易有某些常見的健康問題，像是易胖、容易有牙石等，可選擇專門針對品種貓設計的貓糧，幫助主人面對品種毛孩獨有的健康問題。

Step 4：貓咪有其他健康需求嗎？



有沒有絕育？

絕育後的貓咪活動力比較低，若到了熟齡期，可配合體重控制的營養配方。

生活模式屬於哪種？

室內貓相比會在戶外走動的貓咪不同，整體的活動力較低，並且會花很多時間舔毛，因此可以選擇低熱量及化毛配方的貓糧。

體重是否正常？

貓咪目前有沒有過胖也會影響食物的選擇，若貓咪已經過胖，建議就要選擇體重控制的營養配方。



二、貓糧新手區！破解網路貓糧挑選迷思！



了解完貓咪本身的健康評估重點，接下來就從貓糧成分下手，帶大家怎麼看市面上的貓糧，像是貓糧無穀是什麼意思？又或是貓糧低碳水對貓咪好嗎？以下帶大家了解常見的貓糧挑選問題！

（一）新手必看！破解3個貓糧挑選迷思！

迷思1：貓咪只吃肉，所以只要攝取蛋白質就好

許多人以為貓咪只吃肉，但其實野生的貓咪成功狩獵後，可能會食用獵物身上不同的部位，獲取不同的營養，像是骨頭補充鈣質、肉類補充蛋白質，並且偶爾野貓也會自己吃植物，維持健康的均衡營養。

而根據美國食品寵物協會（Pet Food Institute）的資料顯示，貓咪每天需要的基礎營養可是超過40種！因而挑選貓糧除了看蛋白質外，其餘的營養也要多加留意。





迷思2：貓咪一定要吃無穀配方

答案是不一定，儘管野生貓咪不會跑去咀嚼玉米或小麥，但研究顯示家養的貓咪其實可以消化95%的澱粉，因此許多寵物食品會添加穀物，作為好消化又豐富的維他命和熱量來源，並不會對貓咪身體有不良的影響。





無穀配方通常是推薦給對小麥、玉米等成分過敏的貓咪，但其實穀類並非常見的過敏來源。貓咪最常見的過敏來源其實是牛肉、雞肉、魚肉、乳製品。此外，即便是貓咪已經長期攝取的食材，也不代表未來不會突然成為過敏原。