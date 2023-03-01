貓糧推介精選！挑選原則、好評貓糧推介款就讀這篇！
目錄
- Step 1：貓咪年紀有多大？
- Step 2：貓咪有沒有過敏問題？
- Step 3：貓咪是品種貓嗎？
- Step 4：貓咪有其他健康需求嗎？
- （一）新手必看！破解3個貓糧挑選迷思！
- （二）貓糧挑選3大重點
三、健康貓糧產品推介！Royal Canin貓糧推介系列一次看
- 🐱貓糧推介系列1：健康幼貓、成貓、老貓看這裡
- 🐱貓糧推介系列2：胖貓、敏感體質必看加謢系列！
- 🐱貓糧推介系列3：品種貓咪的特殊營養需求
- Q. 貓咪挑食拒吃糧怎麼辦？
- Q. 貓可以吃狗糧嗎？
- Q. 貓糧保存多久？
- Q. 貓糧表面很油是不是容易讓貓變胖？
一、貓糧選購指南！4步驟教您選出合適貓糧
看到貓咪討飯的小表情，內心是不是就融化了，忍不住想要給毛小孩最好的食物嗎？
不過市面上的貓糧選擇琳瑯滿目，在貓糧比較前，可以先評估貓咪本身的健康狀況，這樣才能依據貓咪的健康狀況，選擇最合適的營養配方。以下就用4個提問式的步驟，幫助大家評估不失手！
Step 1：貓咪年紀有多大？
不同年紀的貓咪有不一樣的營養需求，像是幼貓糧就強調成長，成貓糧重視均衡營養，而老貓糧則著重維生素含量或護關節的營養素，維持老貓的活動力，維持熱量消耗，以免體重越來越輕。
Step 2：貓咪有沒有過敏問題？
有些貓咪可能因天生體質有額外的營養需求，像是腸胃敏弱的貓咪需要能支持腸胃健康的營養配方，或是毛髮容易打結或皮膚容易過敏的貓咪，則需要能養護皮膚毛髮健康的營養成分。主人在挑選食物時，也可以將這個部分考慮進去。
Step 3：貓咪是品種貓嗎？
部分品種貓可能容易有某些常見的健康問題，像是易胖、容易有牙石等，可選擇專門針對品種貓設計的貓糧，幫助主人面對品種毛孩獨有的健康問題。
Step 4：貓咪有其他健康需求嗎？
有沒有絕育？
絕育後的貓咪活動力比較低，若到了熟齡期，可配合體重控制的營養配方。
生活模式屬於哪種？
室內貓相比會在戶外走動的貓咪不同，整體的活動力較低，並且會花很多時間舔毛，因此可以選擇低熱量及化毛配方的貓糧。
體重是否正常？
貓咪目前有沒有過胖也會影響食物的選擇，若貓咪已經過胖，建議就要選擇體重控制的營養配方。
二、貓糧新手區！破解網路貓糧挑選迷思！
了解完貓咪本身的健康評估重點，接下來就從貓糧成分下手，帶大家怎麼看市面上的貓糧，像是貓糧無穀是什麼意思？又或是貓糧低碳水對貓咪好嗎？以下帶大家了解常見的貓糧挑選問題！
（一）新手必看！破解3個貓糧挑選迷思！
迷思1：貓咪只吃肉，所以只要攝取蛋白質就好
許多人以為貓咪只吃肉，但其實野生的貓咪成功狩獵後，可能會食用獵物身上不同的部位，獲取不同的營養，像是骨頭補充鈣質、肉類補充蛋白質，並且偶爾野貓也會自己吃植物，維持健康的均衡營養。
而根據美國食品寵物協會（Pet Food Institute）的資料顯示，貓咪每天需要的基礎營養可是超過40種！因而挑選貓糧除了看蛋白質外，其餘的營養也要多加留意。
迷思2：貓咪一定要吃無穀配方
答案是不一定，儘管野生貓咪不會跑去咀嚼玉米或小麥，但研究顯示家養的貓咪其實可以消化95%的澱粉，因此許多寵物食品會添加穀物，作為好消化又豐富的維他命和熱量來源，並不會對貓咪身體有不良的影響。
迷思3：貓咪對澱粉或碳水化合物過敏
無穀配方通常是推薦給對小麥、玉米等成分過敏的貓咪，但其實穀類並非常見的過敏來源。貓咪最常見的過敏來源其實是牛肉、雞肉、魚肉、乳製品。此外，即便是貓咪已經長期攝取的食材，也不代表未來不會突然成為過敏原。
（二）貓糧挑選3大重點
- 安全：有沒有安全認證、營養成分是否標示清楚、是否符合貓咪本身的營養需求。
- 營養配方：是否有根據不同貓咪的健康條件，細緻區分不一樣的營養配方。
- 適口性：由於每隻貓咪都是貪吃小毛孩，貓糧的味道、口感、質地、顆粒大小都會影響貓咪的胃口，建議選擇有針對適口性進行設計的貓糧，可以增加貓主子進食的意願。
三、Royal Canin貓糧推介系列一次看
Royal Canin作為歷史悠久的寵物營養品牌，將貓咪不同的健康需求仔細分門別類，並以實證醫學與科學實驗為基礎，針對可能發生的問題，提出專業的營養配方。
以下貓糧排名會將產品分成類推薦，幫助大家快速找到適合的貓糧！
🐱貓糧推介系列1：健康幼貓、成貓、老貓
◆ 幼貓系列：分階段陪伴幼嫩貓胃
幼貓的消化系統非常幼嫩，並且大腦、肌肉、骨骼及免疫系統仍在發展階段，因此需要營養支援，Royal Canin有推出2款幼貓糧，適合3星期到4個月的離乳貓、4個月到12個月的幼貓。
貓糧系列產品特色
◆ 添加維生素E和維生素C：支持幼貓免疫系統的發展。
◆ 添加Omega-3脂肪酸：有助幼貓的大腦發育並保護視力健康。
◆ 專屬形狀設計：採用梅花形顆粒設計，適口性更佳。
◆ 健康成貓系列：挑食小胖貓必看
許多主人的心願就是希望貓咪健健康康，而健康成貓系列針對貓咪各種生活型態，為室內生活、絕育、活潑好動等擁有不同需求的貓咪量身訂製營養。
貓糧系列產品特色
◆ 室內vs室外生活模式：戶外活動的貓咪講究的是營養均衡，而室內貓咪因動得少，腸胃蠕動緩慢，添加高消化優質蛋白質和多種纖維組合，可幫助維持腸道健康。
◆ 重視貓咪的味蕾享受：貓咪難以捉摸的不只是健康問題，還有謎一樣的挑嘴，Royal Canin在兼顧健康的同時，也透過香濃的魚肉配方或多變的口感，挑起貓咪胃口！
◆ 保護泌尿系統：腎臟及泌尿道是貓咪的健康罩門，及早透過飲食幫助貓咪維持泌尿道健康。
◆ 適度熱量控制體重：依照不同的活動量和需求，調整熱量與脂肪比，幫助貓咪維持體態。
◆ 熟齡老貓系列：重點照顧沒活力的老貓許多貓咪在7至10歲之間開始呈現出身體老化的跡象。老化通常意味著活動力下降、行走不便和食慾不振。而Royal Canin健康呵護老貓系列，能幫助維持老貓的健康狀態，同時促進老貓的食慾。
貓糧系列產品特色
◆ 維持腎臟、泌尿道健康：精準磷含量，幫助維持腎臟健康，並透過保健配方維護泌尿道健康。
◆ 特殊顆粒設計：針對每個年齡階段，設計使適口性更佳。
此外，也需要定期帶老齡貓咪看獸醫，獸醫可能也會推薦您讓年邁時的牠維持健康狀態的飲食方式。
🐱貓糧推介系列2：胖貓、敏弱體質必看加護系列！
愛貓的人一定知道，貓咪是一種善於忍耐的毛寶貝，因此日常飲食的營養支持，可以幫助貓咪維持身體健康。而Royal Canin貓咪加護系列是針對以下6種貓咪常見的健康問題，精心設計營養配方：
◆ 體重控制
◆ 亮毛及皮膚健康
◆ 泌尿道健康
◆ 除毛球專用毛
◆ 消化道健康
◆ 高效潔齒
小提醒，若您對貓咪的身體狀況有疑慮或已有實際健康問題，還是要帶去獸醫診所，請專業獸醫做進一步的檢查。
🐱貓糧推介系列3：品種貓咪的特殊營養需求
品種貓獨特的外表、基因與生活習慣，使得品種貓的營養需求與米克斯不太一樣。與市面上的貓糧不同，Royal Canin與獸醫以及繁殖場飼養專家共同合作，根據品種貓的特性、常見健康問題調整營養比例，滋養獨一無二的品種貓咪！
品種貓系列產品特色
◆ 特殊顆粒設計：專為品種貓下顎設計的顆粒，提高適口性。
◆ 精準營養補充：品種貓因為基因遺傳，容易有特定的健康問題，Royal Canin專為品種貓設計專屬營養，支援品種毛孩的健康。
若幫貓咪換食後，貓咪出現嘔吐或拉肚子的症狀，且症狀持續一陣子未減緩，建議盡快帶貓咪至獸醫診所做檢查。
Q. 貓可以吃狗糧嗎？
答案是不行！
這是因為狗狗的營養需求與貓咪不同，貓咪身為食肉動物，對於飲食中的蛋白質比例遠高於身為雜食性的狗狗，若長期餵狗食給貓咪，很可能會大大影響貓咪的身體健康。
貓只有區區 470 個味蕾，而狗有 1700 個，所以貓糧通常會經過專門設計，提高適口性以吸引我們挑嘴的貓主子。
Q. 貓糧保存多久？
一般來說，貓糧的包裝上都會標示保存期限，然而，若保存方式不當，有可能會使貓糧提前變質，讓貓主子們從興奮變嫌棄。
以Royal Canin的營養配方為例，貓糧的袋子本身就已經過設計，可達到密封、防潮的效果，因此建議將乾糧存放在原始包裝內，不須另外分裝。若想要更進一步保存乾糧，可以將貓糧連同原始包裝袋，一起放入有蓋子的容器之中。
此外，貓糧開封後就會慢慢開始變質，為了保證最佳品質，最好在開封後6星期之內餵食完畢，所以選購前記得要評估一下家中貓咪的數量和食量喔！
Q. 貓糧表面很油是不是容易讓貓變胖？
脂肪是貓咪的重要能量來源之一，脂肪酸更是能維持貓咪的皮膚和毛髮健康，然而許多主人也擔心，脂肪太多會讓貓咪變胖、變圓，因此看到油油的貓糧就下意識退避三尺。NO！NO！表面油不等於脂肪含量高，更不代表不健康喔！
即使乾糧表面很乾爽，但若是在製作過程中已經被反覆加熱、加壓，其中的油脂反而可能會氧化變質，產生有害的自由基，營養的價值也會流失。
而Royal Canin為了保留最優質的不飽和脂肪酸營養，乾糧會等到最後一步才噴油。不過也由於香港屬於亞熱帶氣候，悶熱的天氣容易讓乾糧的油脂溶解出來，但只要妥善將乾糧放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方便能避免這個問題。
要判斷一款乾糧究竟油不油？有沒有在毛小孩適合的攝取範圍之內？最好的方式還是仔細檢視包裝上的標籤，並且諮詢獸醫，根據毛小孩的身體狀況找到最恰當的攝取量，才能拿捏得更精準。
醫師介紹｜蔡哲 獸醫師
- 專長：犬貓家醫科、軟組織外科
- 工作：尼古拉動物醫院 主治醫師、太陽動物醫院 院長
- 學歷： 嘉義大學 學士
具備賽德克族的韌性及原住民的熱情，將族裡最美好的溫暖帶給動物們，並立志給予主人及動物在生病後依然有良好的生活品質，就憑藉著這些力量及信仰讓蔡醫師在小動物醫療裡不斷進修學習。
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