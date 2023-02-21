成貓健康管理配方

成貓健康管理配方

貓咪乾糧

提供2公斤裝

包裝

2kg

什麼才是正確的餵食量？

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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均衡熱量

配方專為滿足未絕育成貓的熱量及營養需求而設。

抗氧化複合物

含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。

備有S/O指數

有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。

產品詳情

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