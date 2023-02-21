成貓健康管理配方
貓咪乾糧
提供2公斤裝
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
均衡熱量
配方專為滿足未絕育成貓的熱量及營養需求而設。
抗氧化複合物
含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
成分：脫水家禽蛋白、粟米、大米、小麥麩質**、動物脂肪、小麥、水解動物蛋白、粟米麩質、植物纖維、礦物質、甜菜漿、酵母產品、大豆油、魚油、低聚果糖、水解酵母（甘露低聚糖來源），金盞花提取物（葉黃素來源）。
添加劑（公斤）*** 營養添加劑：維他命A：21500 IU，維他命D3：800 IU，鐵(3b103): 33 毫克, 碘 (3b201, 3b202): 3.3毫克, 銅 (3b405, 3b406):10 毫克，錳（3b502、3b504）：43 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：139 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.05 毫克 - 防腐劑 - 抗氧化劑 ***數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質33%、脂肪16%、灰分7.5%、纖維素3.7%、鈣1.05%、氯1.35%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。