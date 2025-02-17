選擇適合您的狗狗品種
如果您決定在家中養狗，可謂是在延續歷史悠久的傳統。狗狗與人類成為家庭伴侶已有數千年之久。即使如此，養狗仍然是一個重大決定。從到來的那一天起，狗狗就會成為您家庭中不可或缺的一員。身為狗狗的主人，您有責任從一開始就為牠們提供美好的生活。早在那個令人興奮的日子來臨前，這份責任便已開始。您需要做大量的研究、搜集資料，並最終作出決定：哪個狗狗品種適合您。
我們在此為您提供指導，助您梳理一系列狗狗品種資訊，讓您作出這個重要抉擇。
1. 如何選擇合適的狗狗品種
善用我們的品種資料庫，輕鬆了解不同狗狗品種的詳情，對比並評估牠們的特徵，讓您具備作出選擇的所需知識。決定養狗是一份長期承諾。這也是一份持續的承諾，需要您在狗狗的一生中付出時間、金錢與精力——但這份承諾也會換來更多倍的回報，您會與狗狗建立深厚、親密且充滿回報的感情，一起享受無窮的樂趣。
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2. 決定、決定：養狗之前要問自己的一些問題
在選擇哪個狗狗品種適合您、您的家庭、住所和生活方式時，有許多重要因素需要考慮。身為狗狗的主人，照顧好牠們的健康是您的責任。
當您的新寵物來到家中後，其中包括：
- 營養——為狗狗的健康生活奠定基礎，不論其品種為何，從一開始就要確保牠們能按年齡獲得適量的合適食物
- 定期帶寵物接受獸醫檢查，以監察牠們的健康狀況，及早發現並處理任何健康問題。 您準備好花錢了嗎？養狗是一項投資。高品質的食物、訓練、玩具，還有看獸醫的費用以及 健康保險，這些錢加起來可是一筆不小的數目。
- 符合狗狗品種和成長階段所需的適當運動量
- 社會化和訓練，讓牠們在新生活中找到屬於自己的位置
但在履行種種責任之前，您必須先作出一些重大決定。
領養救助還是買純種幼犬？
您可能決定從救援中心領養狗狗。這可能意味著領養回來的狗狗年紀稍大，而且要從那些已在輪候新家的候選犬中挑選。其中可能包括一些純種犬和混種犬。新寵物到家時可能已過了幼犬階段，但在牠們適應新主人與新環境的過程中，仍需要獲得大量關注。
如果您認為純種犬比較適，可根據有關不同狗狗品種的大量資訊來作出抉擇。相信您更有可能選擇幼犬。在這種情況下，請務必進行全面調查，尋找負責任的繁育者。引導新寵物度過生命中極為關鍵的最初幾個月，既是一種榮幸，也是一份責任。無論您選擇哪個品種，剛到家的幼犬都需要獲得大量照顧與關注。
誰、哪裡以及如何：哪個狗狗品種適合您？
在迎接新的家庭伴侶之前，您要問自己三個重要的問題：
狗狗會與誰一起分享新家？您家中有小朋友嗎，還是只有大人？拉布拉多獵犬或比格犬等品種以與兒童相處融洽著稱（但小朋友和狗狗不應在無人監督的情況下獨處）。
您每天在家辦公，還是要在外待上好幾個小時？任何寵物均不應該長時間獨留家中，但有些狗狗品種比其他品種更能忍受主人不在身邊的時光。您或家中其他成員喜歡長時間散步和戶外活動嗎？如果喜歡的話，那麼精力充沛且活躍的品種可能適合您。
許多運動型或工作型品種，甚至那些專門培育為護衛犬的品種，也可以成為很好的家庭寵物——例如杜賓犬就以對小朋友溫和友善而著稱。但牠們的運動需求與那些為更安靜生活方式而培育的品種不同。
從實際出發非常重要。您可能喜歡牠們身上漂亮的花紋，但如果您住在市中心的小公寓裡，像斑點狗這類需要經常外出活動的品種，或像大丹犬這類巨型品種，則可能不適合您。
如果您是第一次嘗試養狗，那麼與巴吉度獵犬相比，像拉布拉多獵犬這類以易於訓練著稱的聽話品種，可能是更穩妥的選擇，因為巴吉度獵犬是出了名的有點頑劣（儘管牠們也感情豐富，而且調皮得討人喜歡）。狗狗是短毛、中毛或長毛，不但影響牠們的外觀，也會影響您為牠們梳理毛髮所花費的時間。
有充足的資訊，才能做好充分的準備
還有許多其他因素也需牢記。在您決定養狗之前，花點時間查閱有關不同品種特徵的可靠資訊來源，這一點非常重要，能讓您盡量充分了解養狗生活的各個方面。
如果您一心想要飼養稀有品種，譬如感情豐富又聰明伶俐的丹第丁蒙爹利犬，那麼您可能要等上一段很長的時間，才有幼犬可供領養。某些狗狗品種有時獲形容為「低敏」，但事實上並不存在真正的「低敏」品種。然而，過敏症人士往往會發現，他們對某些品種的反應不如對其他品種般強烈。
還有，別忘了……
狗狗的品種可以很好地指引您，讓您了解牠們可能擁有的性格特徵、脾氣和需求，但每隻狗狗都是獨一無二的個體。一旦您作出選擇，迎接幼犬或領養狗狗回家，在協助牠們適應與您相處的新生活過程中，您便會開始了解牠們的獨特性格。