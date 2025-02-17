2. 決定、決定：養狗之前要問自己的一些問題

在選擇哪個狗狗品種適合您、您的家庭、住所和生活方式時，有許多重要因素需要考慮。身為狗狗的主人，照顧好牠們的健康是您的責任。

當您的新寵物來到家中後，其中包括：

營養——為狗狗的健康生活奠定基礎，不論其品種為何，從一開始就要確保牠們能按年齡獲得適量的合適食物

定期帶寵物接受獸醫檢查，以監察牠們的健康狀況，及早發現並處理任何健康問題。 您準備好花錢了嗎？養狗是一項投資。高品質的食物、訓練、玩具，還有看獸醫的費用以及 健康保險，這些錢加起來可是一筆不小的數目。

符合狗狗品種和成長階段所需的適當運動量

社會化和訓練，讓牠們在新生活中找到屬於自己的位置

但在履行種種責任之前，您必須先作出一些重大決定。

領養救助還是買純種幼犬？

您可能決定從救援中心領養狗狗。這可能意味著領養回來的狗狗年紀稍大，而且要從那些已在輪候新家的候選犬中挑選。其中可能包括一些純種犬和混種犬。新寵物到家時可能已過了幼犬階段，但在牠們適應新主人與新環境的過程中，仍需要獲得大量關注。

如果您認為純種犬比較適，可根據有關不同狗狗品種的大量資訊來作出抉擇。相信您更有可能選擇幼犬。在這種情況下，請務必進行全面調查，尋找負責任的繁育者。引導新寵物度過生命中極為關鍵的最初幾個月，既是一種榮幸，也是一份責任。無論您選擇哪個品種，剛到家的幼犬都需要獲得大量照顧與關注。