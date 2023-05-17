寵物乾糧太油？獸醫教您破解四大用油迷思！

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挑選寵物乾糧時，部分飼主為了毛孩的健康，會刻意挑選低脂或看起來不油膩的乾糧，以免貓狗吃得太油而變肥。但在貓犬體內，脂肪其實也是一種不可或缺的營養素，有特定功能，維持身體機能運作。



乾糧裡為何要放油？有些脂肪類型(必須脂肪酸) 較難或無法由貓犬身體自行合成，此時就需要透過食物攝取以維持營養均衡。此外，油脂也可以替乾糧增加香味、提高適口性，藉此促進狗狗或貓咪的食慾。



乾糧外表摸起來不油膩真的就沒問題嗎？有油就代表不健康嗎？太陽動物醫院院長蔡哲獸醫分享以下四個觀念，幫助飼主們一步步釐清乾糧用油的秘密：

乾糧摸起來很油膩表示脂肪含量很高？看成份表最準

許多飼主有一個疑問：Royal Canin的乾糧為何看起來比較油膩？有時甚至摸起來油淋淋的？這是因為Royal Canin會在乾糧製作過程的最後一步噴上油，避免高溫烘烤破壞不飽和脂肪酸的營養價值。



在亞熱帶氣候地區，如果乾糧儲存環境溫度過高，乾糧表面的油脂便可能會溶解析出，導致外觀較油的季節性現象[1] ，容易會有視覺上的油膩感。但只要妥善將乾糧放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方，避免陽光直射的環境，便不容易有油膩的現象產生。



要判斷一款乾糧究竟油不油膩？是否在竉物適合的攝取範圍之內？最好還是仔細檢視包裝上的成份表，並且諮詢獸醫，根據寵物的身體狀況找到最適當的攝取量，才能拿捏得精準。

摸起來不油膩的乾糧比較健康? 小心不好的油藏在裡面

釐清乾糧表面油膩的原因後，就可以進入下一個問題：如果乾糧表面摸起來不油膩，就代表比較健康嗎？答案當然不是！如果乾糧製作過程中，油脂的加入和處理方式沒有經過把關，可能會將不好的油脂藏在乾糧裡面。



很多乾糧在製造過程中都會加入油脂，但你知道嗎？如果油脂過度加熱，可能會導致油脂變質和氧化，產生有害的自由基[2]，對寵物健康造成影響。而油脂如果經過反覆加熱、加壓，也會流失營養價值。



Royal Canin是在乾糧製造過程的最後一步才噴油，以防營養經高溫處理而流失或變質，而且會根據不同貓犬的需求進行科學調配，以確保油脂含量不會過多，其實都是為了讓乾糧更健康的必要之舉。

蔡哲獸醫小提醒： 除了關注產品成分和製造過程以外，也應該注意原料的品質、配方的選擇和乾糧的保存方式，以確保毛孩飲食健康與安全。

哪些油對貓犬比較好？獸醫推薦以下幾種健康的油

貓貓狗狗需要攝取不同種類的油脂維持身體健康，狗狗需要Omega-3和Omega-6，可以從魚油、藻油、亞麻籽油等植物性油脂中獲得。而貓貓需要攝取更高比例的動物性脂肪酸，這可以從魚油、肉類或家禽類中獲得。

（1）魚油（Fish oil）：魚油含有EPA、DHA、Omega-3，有助於改善關節炎，還能增強狗狗的記憶力。其中，Omega 3具有自然消炎的功能，能間接減緩寵物對於消炎藥物的依賴。



（2）藻油（Algae oil）：藻油含有豐富的Omega-3，對於心臟健康、關節炎症狀、免疫力等具有多種好處，被廣泛應用於寵物食品和人類食品中。



（3）琉璃苣油（Borage oil）：是一種天然的油脂且具有非常高的營養價值，富含亞油酸和亞麻酸等不飽和脂肪酸，對於維持心臟健康、促進消化、降低膽固醇和幫助皮膚健康等方面有益。

蔡哲獸醫小提醒： 寵主在選擇寵物乾糧時，應注意是否含有適當比例的脂肪酸，如果還是不確定，可以諮詢獸醫，為您的毛孩選擇適合的脂肪酸補充劑。

如何知道油脂含量合乎標準？看是否有國際認證

想確認一款乾糧是否符合食品標準，其中一個最直接的方法就是檢查包裝上有無國際認證，例如是否通過ISO、GMP+、HACCP 認證，或是符合國際食品標準，例如：AAFCO、FEDIAF等認證。



AAFCO全名為美國飼料管理協會（Association of American Feed Control Official），是由一班產業相關專業人士所組成的非營利機構，已有超過110年的歷史。AAFCO負責制定寵物食品的成份定義、營養標準，雖不具政府機關的約束力，但美國各州政府在制定相關法律規範時，時常都會參考AAFCO提供的標準。[3]



根據AAFCO制定的準則，寵物食品應在包裝上標示：產品名稱、該項寵物食品適合的寵物物種、食品總量、營養分析、成份表、營養評估準則（包括總量和平均）、餵食指引、製造商名稱及所在地。[4]



值得注意的是，AAFCO僅制定標準以供參考，並不會實際檢驗各家廠商的各項食品，因此也不會親自查核簽發認證。若該項寵物食品印有AAFCO認證標記，通常為該廠商自行尋找第三方檢驗中心，並以AAFCO之標準進行檢驗。



Royal Canin至今已開發出超過200多種不同配方，包括貓犬的濕糧與乾糧，絕大多數產品都經過AAFCO和FEDIAF（European Pet Food Industry Federation，歐洲寵物食品工業協會）驗證，也遵守NRC（National Research Council，國家研究委員會）設立的營養規定，確保毛孩吃得更營養、更健康。



油不油膩不能只看外表！乾糧裡有油都不一定是壞事！四個觀念解開寵物食品與油的迷思，下次就能更安心購買，讓毛孩吃得更安心、更健康。

蔡哲 獸醫介紹 專長：貓犬家庭醫科、軟組織外科

工作：尼古拉動物醫院 主診獸醫、太陽動物醫院 院長

學歷： 台灣嘉義大學 學士

資料來源：

[1] https://www.facebook.com/RoyalCaninTW/photos/a.278978032663893/417551398806555/?type=3

[2] Matthaus and Ozcan (2012). Free radical scavenging activity and oxidative stability of some vegetable oils. J Food Lipids, 19(1), 1-14.

[3] https://www.aafco.org/

[4] https://www.petmd.com/dog/nutrition/What-Is-AAFCO-and-What-Does-It-Do