為甚麼狗狗會有皮膚狀況問題？

狗狗有些皮膚狀況是由外部因素所致，或因此而加劇。 大量時間待在戶外的犬會接觸到更多種類的潛在害蟲和寄生蟲，因而導致皮膚發炎。 雖然保持皮膚乾淨很重要，但如果使用的洗髮精或清潔產品會讓他們的皮脂流失，也同樣會引起問題。

飲食營養不均，可能會導致狗狗的皮膚出狀況。 他們會對食物有幾種不良反應，最常見的是過敏反應。 因此會引起皮膚搔癢、發紅和發炎等症狀。 狗狗本身的靈敏度，加上飲食的作用，就可能會引起刺激皮膚的跡象。

為了讓狗狗維持皮膚健康，需要攝取多樣的營養素，包括來自奧米加三和奧米加六的長鏈脂肪酸。 鋅和銅等微量礦物質，對整體細胞功能也很重要，有助維持皮毛健康亮麗。 最不可或缺的是易消化的高優質蛋白質。 狗狗皮膚和皮毛需要每日攝取優質蛋白質，因此合適的蛋白質類型和份量非常重要。

通過選擇合適的食物和留意狗狗可能會遇到的任何外在因素，您就能照顧好他們的皮膚和皮毛，並就很多常見的皮膚狀況採取預防措施。 如果您不太確定，請諮詢獸醫。