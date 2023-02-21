BHN 芝娃娃成犬專屬主食濕糧（肉塊）

產品詳情
ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉塊)配方適合用於8個月以上的芝娃娃犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉塊)配方經過特別調配，能夠促進腸道健康蠕動，而它當中含有的營養物質還有助芝娃娃犬保持皮膚及毛髮健康，為其提供所需要的營養。ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉塊)配方為了增加適口性，刺激食慾，顆粒的口感經過特別處理，就算是最挑剔的芝娃娃犬亦無法抗拒！而口感幼嫩的肉塊則非常適合小型犬（例如芝娃娃犬）的顎骨結構，可以讓成犬易於咀嚼吞食，可以更好地消化。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。
優點
維持皮毛健康
含有的營養成分可以滋養芝娃娃犬的皮膚及毛髮。
促進腸道健康蠕動
有助維持健康的腸道運蠕動。
刺激食慾
可以讓芝娃娃犬增加胃口。
適合的口感
適合的口感
營養資訊
成分：肉類和動物衍生物，植物來源的衍生物，穀物，油脂，礦物質，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：200 IU，E1（鐵）：8 mg，E2（碘）：0.2 mg，E4（銅）：1.9 mg，E5（錳）：2.6 mg，E6（鋅 ）：26 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2 g。 分析成分：蛋白質：8.5％-脂肪含量：5.6％-粗灰分：2.1％-膳食纖維：1.4％-水分：79.0％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。