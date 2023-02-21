BHN 芝娃娃成犬專屬主食濕糧（肉塊）

ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉塊)配方適合用於8個月以上的芝娃娃犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉塊)配方經過特別調配，能夠促進腸道健康蠕動，而它當中含有的營養物質還有助芝娃娃犬保持皮膚及毛髮健康，為其提供所需要的營養。ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉塊)配方為了增加適口性，刺激食慾，顆粒的口感經過特別處理，就算是最挑剔的芝娃娃犬亦無法抗拒！而口感幼嫩的肉塊則非常適合小型犬（例如芝娃娃犬）的顎骨結構，可以讓成犬易於咀嚼吞食，可以更好地消化。另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 芝娃娃成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。