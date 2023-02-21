BHN 臘腸狗成犬專屬主食濕糧（肉塊）

產品詳情
臘腸犬是一種友善，聰明以及忠誠的犬種，是被大家公認為理想的家犬。而這種特別的犬種需要從日常飲食中獲得足夠的營養來提供成年臘腸犬們每日的活動所需，這樣才可使牠們維持健康及活力。ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊)配方適用於10個月以上的臘腸犬，當中含有讓你的臘腸成犬維持在健康狀態所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊)配方有助讓臘腸犬維持肌肉張力，當中含有的最佳營養素能夠讓臘腸犬的骨骼和關節保持健康。 ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊) 配方為了增加適口性，顆粒的口感經過特別處理，能夠刺激食慾，就算是最挑剔的成犬亦無法抗拒！另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 臘腸成犬(肉塊) 配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。
優點
強化骨骼和關節
配方能夠讓臘腸犬的骨骼和關節維持健康。
維持肌張力
配方有助維持臘腸犬的肌肉張力。
刺激食慾
可以讓臘腸犬增加胃口。
適合的口感
適合的口感
營養資訊
成分：肉類和動物衍生物，穀物，植物來源的衍生物，礦物質，各種糖，油脂，軟體動物和甲殼類動物。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：180 IU，E1（鐵）：7 mg，E2（碘）：0.2 mg，E4（銅）：1.8 mg，E5（錳）：2.1 mg，E6（鋅 ）：21mg。 分析成分：蛋白質：8.5％-脂肪含量：5.9％-粗灰分：2.1％-膳食纖維：1.2％-水分：79.0％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。