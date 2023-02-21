SHN 中型成犬營養配方

SHN 中型成犬營養配方

犬隻乾糧

1歳或以上中型成犬。 體重11-25公斤。

包裝

4 kg

15 kg

什麼才是正確的餵食量？
尋找零售商
產品詳情

顆粒大小合宜：適合鼓勵咀嚼。

優點

支持肌肉量

優質蛋白質含量，有助維持肌肉量。

增強天然抵抗力

維生素C、E和益生元，有助維護犬隻的自身抵抗力。

保持元氣活力

綜合維生素複合物有助熟齡犬保持活力。

營養資訊