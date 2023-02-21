SHN 中型成犬營養配方

產品詳情
顆粒大小合宜：適合鼓勵咀嚼。
優點
支持肌肉量
優質蛋白質含量，有助維持肌肉量。
增強天然抵抗力
維生素C、E和益生元，有助維護犬隻的自身抵抗力。
保持元氣活力
綜合維生素複合物有助熟齡犬保持活力。
營養資訊
成分：脫水禽肉蛋白、小麥麵粉、玉米、小麥、玉米粉、動物脂肪(家禽)、水解動物蛋白(家禽、魚肉)、大麥、礦物質、甜菜漿、小麥麩質*、大豆油、酵母產品、維生素、魚油、酵母(甘露寡糖來源)、裂殖壺藻油、胺基酸。 *L.I.P.：極易消化性蛋白質。 可持續性原材料：Royal Canin 採用天然藻油，致力保護海洋及生態平衡。
營養添加劑(每千克)：維生素A 14300 IU、維生素D3 900 IU、維生素C 110mg、維生素E 500mg、鐵28mg、碘2.8mg、銅9mg、錳37mg、鋅130mg、硒0.07mg；保存劑；抗氧化物。
營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 25%、脂肪 14%、纖維素 1.4%、灰分 5.9%。
|體重 (公斤)
|狗狗活動量(輕度)
|狗狗活動量(中度)
|狗狗活動量(重度)
|11
|150 g
|173 g
|197 g
|14
|179 g
|208 g
|236 g
|16
|198 g
|230 g
|261 g
|20
|234 g
|271 g
|309 g
|25
|277 g
|321 g
|365 g