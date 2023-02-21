BHN 貴婦狗成犬專屬主食濕糧（肉塊）

集聰明、機警而又熱情主動於一身的貴婦犬有著一雙長長的耳朵以及鬈鬈的毛髮，全身都散發著優雅及自信。ROYAL CANIN® 貴婦成犬(肉塊)配方適合用於10個月以上的貴婦犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 貴婦成犬(肉塊)配方有助讓貴婦犬維持肌肉張力並增強健康。ROYAL CANIN® 貴婦成犬(肉塊)配方含有最佳的營養成分，可以讓貴婦犬維持皮膚健康，繼而讓牠們那些像羊毛一樣的毛髮更加亮麗。ROYAL CANIN® 貴婦成犬(肉塊) 配方為了增加適口性，顆粒的口感經過特別處理，能夠刺激食慾，就算是最挑剔的貴婦犬亦無法抗拒！另外為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 貴婦成犬(肉塊) 配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。