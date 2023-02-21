SHN 大型幼犬營養配方

在重要的成長階段中，大型犬種的幼犬比較容易出現營養方面的問題。牠們成長期很長(對大型犬而言約15個月至兩年)，且分為兩個明顯不同的階段：首先是骨骼生長，而後才長肌肉。 由於骨骼快速生長，大型犬種幼犬比小型犬種幼犬需要補充更多鈣磷。 若幼犬體重增加過快，會對成長中的骨骼造成負擔，甚至可能傷害成年後的健康造成嚴重後果。因此，過度餵食大型犬幼犬會令體重增加過快，可能導致骨關節疾病。 大型犬種之消化系統較小型犬種脆弱，是由於其消化道相對整體體重佔較少的部分所致。