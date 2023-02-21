SHN 大型幼犬營養配方
犬隻乾糧
2至15個月大型幼犬適用 成犬體重 26-44公斤 -含特別添加抗養化複合營養素增強自生抵抗力 -含L.I.P.高易消化蛋白質維持腸道健康 -高能量配方支持能量需求
包裝
什麼才是正確的餵食量？
4 kg
15 kg
產品詳情
在重要的成長階段中，大型犬種的幼犬比較容易出現營養方面的問題。牠們成長期很長(對大型犬而言約15個月至兩年)，且分為兩個明顯不同的階段：首先是骨骼生長，而後才長肌肉。 由於骨骼快速生長，大型犬種幼犬比小型犬種幼犬需要補充更多鈣磷。 若幼犬體重增加過快，會對成長中的骨骼造成負擔，甚至可能傷害成年後的健康造成嚴重後果。因此，過度餵食大型犬幼犬會令體重增加過快，可能導致骨關節疾病。 大型犬種之消化系統較小型犬種脆弱，是由於其消化道相對整體體重佔較少的部分所致。
優點
強化免疫力
添加具科學實證之營養複合物，包含維他命E和維他命C，支持幼犬免疫系統的發展。
支持腦部發展
添加ω-3脂肪酸(DHA)有助支持幼犬的腦部發展並有助幼犬在早期訓練期間的學習。
維持腸道菌群平衡
極易消化性蛋白質與益生元(MOS)結合，有助促進腸道微生物菌群維持平衡，維持消化道健康。
營養資訊
營養成分分析：水分 9.5%、蛋白質 30%、脂肪 16%、粗纖維 2.5%、灰分 7.9%、NFE 34.1%。
脫水禽肉蛋白、小麥麩質*、米、玉米粉、動物脂肪、礦物質、玉米、小麥麵粉、水解動物蛋白(家禽)、玉米麩質、甜菜漿、蔬菜纖維、大豆油、魚油、洋車前子及殼、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及β-葡聚糖來源)(0.30%)、裂殖壺藻油(DHA來源)、金盞花、發酵來源之葡萄糖胺、絲蘭汁、水解軟骨(軟骨素來源)。
添加劑(每千克)：營養添加劑：維他命A15500國際單位、維他命D3 1000國際單位、E1(鐵)41mg、E2(碘)4.1mg、E4(銅)13mg、E5(錳)53mg、E6(鋅)142mg、E8(硒)0.07mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑：抗氧化物。
|體重(公斤)
|成犬預期體重 26KG
|成犬預期體重 30KG
|成犬預期體重 40KG
|成犬預期體重 44KG
|2個月
|266g 乾糧/每日
|276g 乾糧/每日
|300g 乾糧/每日
|309g 乾糧/每日
|6個月
|407g 乾糧/每日
|453g 乾糧/每日
|561g 乾糧/每日
|603g 乾糧/每日
|8個月
|377g 乾糧/每日
|422g 乾糧/每日
|528g 乾糧/每日
|600g 乾糧/每日
|12個月
|290g 乾糧/每日
|323g 乾糧/每日
|405g 乾糧/每日
|436g 乾糧/每日
|16個月
|轉換皇家大型成犬
|轉換皇家大型成犬
|轉換皇家大型成犬
|轉換皇家大型成犬