SHN 大型幼犬營養配方

SHN 大型幼犬營養配方

犬隻乾糧

2至15個月大型幼犬適用 成犬體重 26-44公斤 -含特別添加抗養化複合營養素增強自生抵抗力 -含L.I.P.高易消化蛋白質維持腸道健康 -高能量配方支持能量需求

包裝

4 kg

15 kg

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在重要的成長階段中，大型犬種的幼犬比較容易出現營養方面的問題。牠們成長期很長(對大型犬而言約15個月至兩年)，且分為兩個明顯不同的階段：首先是骨骼生長，而後才長肌肉。 由於骨骼快速生長，大型犬種幼犬比小型犬種幼犬需要補充更多鈣磷。 若幼犬體重增加過快，會對成長中的骨骼造成負擔，甚至可能傷害成年後的健康造成嚴重後果。因此，過度餵食大型犬幼犬會令體重增加過快，可能導致骨關節疾病。 大型犬種之消化系統較小型犬種脆弱，是由於其消化道相對整體體重佔較少的部分所致。

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優點

強化免疫力

添加具科學實證之營養複合物，包含維他命E和維他命C，支持幼犬免疫系統的發展。

支持腦部發展

添加ω-3脂肪酸(DHA)有助支持幼犬的腦部發展並有助幼犬在早期訓練期間的學習。

維持腸道菌群平衡

極易消化性蛋白質與益生元(MOS)結合，有助促進腸道微生物菌群維持平衡，維持消化道健康。

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