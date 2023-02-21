SHN 中型幼犬營養配方

此產品適合生長期較短的中型犬幼犬在生長階段的高度能量需求。 幼犬的骨骼在這階段仍處於發育階段，因此仍需要從飲食中攝取適當成份的鈣和磷，以獲得所需營養。 同時，幼犬開始逐漸建立身體質量，需要大量易於消化的優質蛋白質，讓身體吸收及「重用」當中的氨基酸來發展身體組織和抗體。