SHN 中型幼犬營養配方
犬隻乾糧
2至12個月中型幼犬適用 成犬體重 11-25公斤 -含特別添加抗養化複合營養素增強自生抵抗力 -含L.I.P.高易消化蛋白質維持腸道健康 -高能量配方支持能量需求
包裝
什麼才是正確的餵食量？
4 kg
15 kg
產品詳情
此產品適合生長期較短的中型犬幼犬在生長階段的高度能量需求。 幼犬的骨骼在這階段仍處於發育階段，因此仍需要從飲食中攝取適當成份的鈣和磷，以獲得所需營養。 同時，幼犬開始逐漸建立身體質量，需要大量易於消化的優質蛋白質，讓身體吸收及「重用」當中的氨基酸來發展身體組織和抗體。
優點
強化免疫力
添加具科學實證之營養複合物，包含維他命E和維他命C，支持幼犬免疫系統的發展。
支持腦部發展
添加ω-3脂肪酸(DHA)有助支持幼犬的腦部發展並有助幼犬在早期訓練期間的學習。
維持腸道菌群平衡
極易消化性蛋白質與益生元(MOS)結合，有助促進腸道微生物菌群維持平衡，維持消化道健康。
營養資訊
營養成分分析：水分 8.0%、蛋白質 32%、脂肪 20.4%、粗纖維 1.6%、灰分 8.1%、NFE 30.3%。
脫水禽肉蛋白、動物脂肪、小麥麩質*、玉米、甜菜漿、小麥麵粉、玉米麩質、米、小麥、水解動物蛋白(家禽)、礦物質、玉米粉、大豆油、酵母產品、魚油、果寡糖、水解酵母(甘露寡糖及β-葡聚糖來源)(0.30%)、裂殖壺藻油(DHA來源)、金盞花、絲蘭汁。
添加劑(每千克)：營養添加劑：維他命A15500國際單位、維他命D3 1000國際單位、E1(鐵)37mg、E2(碘)3.7mg、E4(銅)11mg、E5(錳)48mg、E6(鋅)135mg、E8 (硒)006mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。
餵食指南：見表。
只餵乾糧
|幼犬 幾個月
|成犬 預期 體重 11 kg
|成犬 預期 體重 14 kg
|成犬 預期 體重 20 kg
|成犬 預期 體重 25 kg
|2
|154g 乾糧/每日
|183g 乾糧/每日
|232g 乾糧/每日
|243g 乾糧/每日
|6
|196g 乾糧/每日
|235g 乾糧/每日
|308g 乾糧/每日
|364g 乾糧/每日
|10
|140g 乾糧/每日
|168g 乾糧/每日
|222g 乾糧/每日
|263g 乾糧/每日
|12
|N/A
|N/A
|217g 乾糧/每日
|259g 乾糧/每日
|13
|轉換Royal Canin中型成犬
|轉換Royal Canin中型成犬
|轉換Royal Canin中型成犬
|257g 乾糧/每日
請隨時提供充足新鮮的飲用水
代謝能熱量: 4132 千卡 / 公斤
*詳請參閱包裝袋