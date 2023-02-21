SHN 中型幼犬營養配方

SHN 中型幼犬營養配方

犬隻乾糧

2至12個月中型幼犬適用 成犬體重 11-25公斤 -含特別添加抗養化複合營養素增強自生抵抗力 -含L.I.P.高易消化蛋白質維持腸道健康 -高能量配方支持能量需求

包裝

4 kg

15 kg

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產品詳情

此產品適合生長期較短的中型犬幼犬在生長階段的高度能量需求。 幼犬的骨骼在這階段仍處於發育階段，因此仍需要從飲食中攝取適當成份的鈣和磷，以獲得所需營養。 同時，幼犬開始逐漸建立身體質量，需要大量易於消化的優質蛋白質，讓身體吸收及「重用」當中的氨基酸來發展身體組織和抗體。

優點

強化免疫力

添加具科學實證之營養複合物，包含維他命E和維他命C，支持幼犬免疫系統的發展。

支持腦部發展

添加ω-3脂肪酸(DHA)有助支持幼犬的腦部發展並有助幼犬在早期訓練期間的學習。

維持腸道菌群平衡

極易消化性蛋白質與益生元(MOS)結合，有助促進腸道微生物菌群維持平衡，維持消化道健康。

營養資訊