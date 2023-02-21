中型成犬健康管理配方

中型成犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供4公斤、10公斤裝

包裝

4kg

10kg

什麼才是正確的餵食量？

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皮膚及毛髮

含有利毛髮生長及保持光澤的營養成分。

消化系統健康

含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。

抗氧化複合物

含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。

產品詳情

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