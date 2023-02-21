中型成犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供4公斤、10公斤裝
包裝
什麼才是正確的餵食量？
4kg
10kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
皮膚及毛髮
含有利毛髮生長及保持光澤的營養成分。
消化系統健康
含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。
抗氧化複合物
含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。
成分：粟米、脫水家禽蛋白、大米、小麥粉、動物脂肪、水解動物蛋白、甜菜漿、脫水豬肉蛋白、小麥麩質**、大豆油、魚油、礦物質、低聚果糖 (0.49%)、琉璃苣油、金盞花提取物（葉黃素來源）（0.059%）。
添加劑（公斤）***營養添加劑：維他命 A：22000 IU、維他命 D3：1010 IU、鐵（3b103）：40 毫克、碘（3b201、3b202）：4 毫克、銅（3b405、3b406）：12 毫克、錳（3b502, 3b504） 52 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：133 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.06 毫克- 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10 克 - 防腐劑 - 抗氧化劑。***數值僅反映添加含量，並不包括成分中天然存在的含量。
成分分析：蛋白質23%、脂肪16%、灰分6.1%、纖維素1.4%、Omega-63.4%、必需脂肪酸2.52%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。