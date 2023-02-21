小型成犬關節活動處方

小型成犬關節活動處方

犬隻乾糧

需要完善營養的成犬

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3.5kg

什麼才是正確的餵食量？

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支援關節活動

臨床科學研究證實，88% 犬隻餵飼成犬關節活動處方後活動力有所改善

嶄新C2P+ 關節組合

配方配合薑黃、水解膠原蛋白及綠茶多酚，有助關節軟骨健康

專為小型犬而設計

支援小型犬獨有的消化道及泌尿系統的健康狀況

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