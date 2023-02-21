小型成犬關節活動處方
犬隻乾糧
需要完善營養的成犬
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什麼才是正確的餵食量？
3.5kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
支援關節活動
臨床科學研究證實，88% 犬隻餵飼成犬關節活動處方後活動力有所改善
嶄新C2P+ 關節組合
配方配合薑黃、水解膠原蛋白及綠茶多酚，有助關節軟骨健康
專為小型犬而設計
支援小型犬獨有的消化道及泌尿系統的健康狀況
S/O INDEX
'-
成分: 玉米粉，脫水禽肉蛋白，玉米，大米，小麥，動物脂肪，水解的動物蛋白，玉米麩質，植物纖維，小麥麩質**，魚油，甜菜漿，礦物質，水解膠原蛋白（1.6％），金盞花提取物（葉黃素來源）。
營養添加劑：維他命A：15500 IU，維他命D3：1000 IU，鐵（3b103）：40 mg，碘（3b201，3b202）：4 mg，銅（3b405，3b406）：12 mg，錳（3b502，3b504）：52 mg， 鋅（3b603，3b605，3b606）：137 mg，硒（3b801，3b811，3b812）：0.1 mg -技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10 g-感官添加劑：薑黃提取物：1.584 g， 茶提取物（多酚來源）：790 mg-防腐劑-抗氧化劑。
**L.I.P.: 一種具有極易吸收特性的蛋白質。
|Adult weight
|Thin
|Normal
|Overweight
|Dog's weight (kg)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|grams
|cup(s)
|2
|51
|5/8
|44
|4/8
|37
|3/8
|2.5
|61
|5/8
|52
|5/8
|44
|4/8
|3
|70
|6/8
|60
|5/8
|51
|5/8
|3.5
|78
|7/8
|68
|6/8
|57
|5/8
|4
|86
|1
|75
|7/8
|63
|6/8
|5
|102
|1+1/8
|88
|1
|74
|7/8
|6
|117
|1+2/8
|101
|1+1/8
|85
|1
|7
|132
|1+4/8
|114
|1+2/8
|96
|1+1/8
|8
|145
|1+5/8
|126
|1+3/8
|106
|1+1/8
|9
|159
|1+6/8
|137
|1+4/8
|116
|1+2/8
|10
|172
|1+7/8
|148
|1+5/8
|125
|1+3/8