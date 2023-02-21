成犬腎臟處方營養液

成犬腎臟處方營養液

犬隻流質食物

處方是含有完善營養的寵物食品。處方透過當中的低磷含量以及高質量的蛋白質成分，在慢性或暫時性腎功能不全的情況下支援腎臟功能。

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3 x 200ml

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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優點

腎臟飲食管理

配方支援腎功能不全犬隻的腎臟健康：優質的蛋白質和適量的磷。處方亦含有EPA + DHA及抗氧化劑。  

高熱量配方 (1.5 kcal/ml)

極高的能量密度，可以在餵食量減少的情況下仍然提供到日常生活所需的能量。

提供完善營養

對於腎功能不全的成犬，易於吸收及均衡的流質飲食都可以輔助成犬腸內的營養吸收。

抗氧化複合物

抗氧化複合物（包括高含量的維他命E，維他命C，牛磺酸和葉黃素）有助於中和自由基。

易於管餵

液體配方粘度適中，無論管餵的管子大小差別，都可易於餵食。

營養資訊