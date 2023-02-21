成犬腎臟處方營養液
犬隻流質食物
處方是含有完善營養的寵物食品。處方透過當中的低磷含量以及高質量的蛋白質成分，在慢性或暫時性腎功能不全的情況下支援腎臟功能。
包裝
3 x 200ml
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
產品詳情
優點
腎臟飲食管理
配方支援腎功能不全犬隻的腎臟健康：優質的蛋白質和適量的磷。處方亦含有EPA + DHA及抗氧化劑。
高熱量配方 (1.5 kcal/ml)
極高的能量密度，可以在餵食量減少的情況下仍然提供到日常生活所需的能量。
提供完善營養
對於腎功能不全的成犬，易於吸收及均衡的流質飲食都可以輔助成犬腸內的營養吸收。
抗氧化複合物
抗氧化複合物（包括高含量的維他命E，維他命C，牛磺酸和葉黃素）有助於中和自由基。
易於管餵
液體配方粘度適中，無論管餵的管子大小差別，都可易於餵食。
營養資訊
成分：牛奶和牛奶衍生物、穀類、油和脂肪、礦物質、植物來源衍生物。蛋白質來源：低乳糖乳、酪蛋白。 添加劑（每升）： －營養添加劑：維他命A：6700 IU、維他命D3：220 IU、E1（鐵）：40mg、E2（碘）：1mg、E4（銅）：4mg、E5（錳）： 3mg、E6（鋅）：63mg、E8（硒）：0.2mg。