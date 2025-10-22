首頁產品展示獸醫推薦營養配方成犬泌尿道 + 飽足感處方
成犬泌尿道 + 飽足感處方
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犬隻乾糧

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

產品詳情

優點

稀釋尿液

尿液稀釋有助於減少尿石形成。

相對飽和濃度低（RSS值低）

在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。

高蛋白質

高蛋白含量有助健康減重，維持肌肉質量。

增加飽腹感

含多種纖維，有助提升飽腹感，從而減少討食行為。

營養資訊