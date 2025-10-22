成犬泌尿道 + 飽足感處方
犬隻乾糧
犬隻乾糧
包裝
3.5 kgkg 3.5
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
產品詳情
優點
稀釋尿液
尿液稀釋有助於減少尿石形成。
相對飽和濃度低（RSS值低）
在尿液環境減少鳥糞石和草酸鈣結晶的風險。
高蛋白質
高蛋白含量有助健康減重，維持肌肉質量。
增加飽腹感
含多種纖維，有助提升飽腹感，從而減少討食行為。
營養資訊
脫水禽肉蛋白, 蔬菜纖維, 小麥麩質**, 木薯澱粉, 植物纖維, 水解動物蛋白, 小麥, 菊苣漿, 玉米, 動物脂肪, 礦物質, 玉米麩質, 魚油, 洋車前子殼和籽, 果寡糖, 大豆油, 丁酸鈉鹽, 金盞花, 發酵來源的葡萄糖胺, 水解軟骨（軟骨素來源）。**L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）： －營養添加劑 : 維生素A：19900 IU、維生素D3：1000 IU、鐵 (3b103)：40毫克、碘(3b201, 3b202)：4毫克、銅(3b405, 3b406)：12毫克、錳 (3b502)：52毫克、鋅(3b603, 3b605, 3b606)：137毫克、硒(3b801,3b811,3b812)：0.07毫克 -抗氧化物。
蛋白質30.0%；粗纖維16.3% ; 脂肪9.0%；灰分7.3%； 鈣：3.4% ; 磷：0.70% ; 鈉：1% ; 鎂: 0.06% ; 鉀: 0.80；氯: 1.6% ; 硫: 0.7% - 代謝能量：2661 千卡／公斤
餵食指南： 請參閱表格。應隨時提供清水。 批號、工廠登記號碼及有效日期：請參閱包裝上的資訊。 請存放於陰涼乾燥處。
餵食指南：
請參閱表格。應隨時提供清水。
批號、工廠登記號碼及有效日期：請參閱包裝上的資訊。
請存放於陰涼乾燥處。
ADULT DOG
|犬隻的理想體重(公斤)
|身體狀況
|減重初期
|4星期後
|減重後維持期
|克
|杯
|克
|杯
|克
|杯
|2
|44 g
|4/8
|38 g
|4/8
|42 g
|4/8
|4
|74 g
|7/8
|64 g
|6/8
|70 g
|7/8
|6
|101 g
|1 + 2/8
|86 g
|1
|95 g
|1 + 1/8
|8
|125 g
|1 + 4/8
|107 g
|1 + 2/8
|118 g
|1 + 3/8
|10
|148 g
|1 + 6/8
|127 g
|1 + 4/8
|139 g
|1 + 5/8
|15
|201 g
|2 + 3/8
|172 g
|2
|189 g
|2 + 2/8
|20
|249 g
|3
|213 g
|2 + 4/8
|235 g
|2 + 6/8
|25
|294 g
|3 + 4/8
|252 g
|3
|277 g
|3 + 2/8
|30
|337 g
|4
|289 g
|3 + 4/8
|318 g
|3 + 6/8
|35
|379 g
|4 + 4/8
|324 g
|3 + 7/8
|357 g
|4 + 2/8
|40
|418 g
|5
|359 g
|4 + 2/8
|394 g
|4 + 6/8
|45
|457 g
|5 + 4/8
|392 g
|4 + 5/8
|431 g
|5 + 1/8
|50
|495 g
|5 + 7/8
|424 g
|5
|466 g
|5 + 4/8
|55
|531 g
|6 + 3/8
|455 g
|5 + 3/8
|501 g
|6
|60
|567 g
|6 + 6/8
|486 g
|5 + 6/8
|535 g
|6 + 3/8
|70
|637 g
|7 + 5/8
|546 g
|6 + 4/8
|600 g
|7 + 1/8
|80
|704 g
|8 + 3/8
|603 g
|7 + 1/8
|663 g
|7 + 6/8