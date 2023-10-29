初生期幼犬指南：如何照顧0至1個月大的幼犬
剛出生的幼犬是那麼的小巧玲瓏且迷人，但我們常常不知道如何照顧新生幼犬。以下提供五種方法，讓您能在照顧狗狗一家大小健康的同時，又不干擾到幼犬與母犬之間的關係。
1. 幫狗狗一家安排專屬空間
新生幼犬的免疫系統尚未發育完全，所以幼犬由母犬照顧會更加安全。為剛出生的幼犬和母犬，打造一個安全又乾淨的空間。同時請特別注意，不要經常觸摸剛出生的幼犬。如果有察覺異樣，請聯絡您的獸醫。
2. 請放心讓母犬好好照顧幼犬
原則上，最好先讓母犬照顧幼犬。如果您發現有幼犬找不到喝奶的地方，可以慢慢引導牠們，但請別太急，否則母犬會很有壓力，反而容易破壞母犬與幼犬之間的信任。
3. 如有需要，應餵食幼犬專用奶粉
最好能讓幼犬喝母犬的奶水，但如果幼犬出生後就沒有母犬在身邊，或是喪失吸吮反射能力，就可用新生幼犬專用奶粉代替母犬的奶水。此時，讓Royal Canin 初生犬營養奶粉助您一臂之力。奶粉中的營養配方，與母犬的奶水成分非常相近。餵食幼犬時，加熱至母犬的體溫（約攝氏37.8度）。新生幼犬的胃容量小，需要少量多餐，建議每三小時餵食一次，餵食份量可參考奶粉包裝上的指示調配。
4. 替幼犬秤重，記錄成長
為了讓幼犬健康長大，最重要的就是定期幫幼犬量體重。為了方便區分幼犬們，您可幫每隻幼犬綁上不同顏色的緞帶，千萬不可亂猜一通！幼犬剛出生兩週後的每一天，都要用精準的磅秤為牠們量體重，並記錄體重變化，這是確保幼犬健康成長最有效的方法。獸醫也會依狗狗品種，幫助您了解愛犬在成長過程會經歷的變化。
5. 別忘了幫幼犬驅蟲
一般而言，第二週最適合幫幼犬和母犬驅蟲，因為體內寄生蟲也可能透過母犬傳染給幼犬。但請謹記，適合驅蟲的時間會根據狗狗的狀況和驅蟲藥品牌而有所不同，最好諮詢您的獸醫，請他們推薦適合狗狗的驅蟲方式。幼犬健康可不能有任何閃失，謹慎小心，才是上上之策！
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