初生期幼犬指南：如何照顧0至1個月大的幼犬

3. 如有需要，應餵食幼犬專用奶粉

最好能讓幼犬喝母犬的奶水，但如果幼犬出生後就沒有母犬在身邊，或是喪失吸吮反射能力，就可用新生幼犬專用奶粉代替母犬的奶水。此時，讓Royal Canin 初生犬營養奶粉助您一臂之力。奶粉中的營養配方，與母犬的奶水成分非常相近。餵食幼犬時，加熱至母犬的體溫（約攝氏37.8度）。新生幼犬的胃容量小，需要少量多餐，建議每三小時餵食一次，餵食份量可參考奶粉包裝上的指示調配。