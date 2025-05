ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy (komadići u umaku) posebno je formuliran za podršku odraslim mačkama s čimbenicima rizika povezanim s bolestima donjeg mokraćnog sustava kod mačaka (FLUTD), uključujući mačji idiopatski cistitis (FIC). Struvitni kamenci mogu vašoj mački uzrokovati nelagodu i dovesti do problema s mokraćnim sustavom. ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort pomaže otopiti sve vrste struvitnih kamenaca u mokraćnom mjehuru vaše mačke. Ova je formula osmišljena kako bi podržala hidrataciju potičući prirodno ponašanje vaše mačke pri pijenju što pomaže u razrjeđivanju urina kako ne bi postao previše koncentriran, što je čimbenik rizika za razvoj kristala i sprječava da postane previše koncentriran. Formuliran s umjerenim udjelom kalorija, ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort Morsels in Gravy (komadići u umaku) također podržava zdravo održavanje tjelesne težine, što u konačnici može pomoći u smanjenju rizika od FLUTD-a. Kako bi podržali udobnost mjehura vaše mačke, ova formula sadrži kombinaciju minerala— uključujući natrij, magnezij, kalcij i fosfor— kako bi se riješili vodeći čimbenici rizika od FLUTD-a. Kao dio ROYAL CANIN® veterinarskog asortimana, važno je da se ova dijeta vašem ljubimcu daje samo po preporuci veterinara. Kako bi se zadovoljile individualne preferencije svake mačke, ROYAL CANIN® Feline Urinary S/O + Bladder Comfort također je dostupan kao suha hrana.