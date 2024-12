SENSORY™ FEEL Morsels in jelly

A macskák erőteljesen támaszkodnak az érzékszerveikre, amikor eldöntik, hogy elfogadják-e az adott tápot. A macskák számára az evés tapintási inger is, így az eleség különböző textúrái erősen rányomják bélyegüket az etetés élményére. A ROYAL CANIN® Sensory Feel tápot kimondottan úgy alkottuk meg, hogy különleges textúrájával stimulálja macskája érzékszerveit, és formuláját úgy állítottuk össze, hogy a változatos érzékelési élmény mellett az optimális egészségi állapot és közérzet fenntartásához is hozzájáruljon. Jelentősen javítja macskája közérzetét az, ha a tápláléka nemcsak tápláló, hanem érzékszerveire is változatos hatást gyakorol. A ROYAL CANIN® Sensory Feel nagyon vonzó táp különleges textúrával, melyet kimondottan úgy alkottunk meg, hogy macskája kifinomult érzékelésére hasson a táplálék által a szájüregben keltett érzet révén. A ROYAL CANIN® Sensory termékcsaládjának további termékei a Sensory Taste és a Sensory Smell. Vonzó összetételének köszönhetően mindegyik termék igazán étvágygerjesztő, és stimulálja macska érzékszerveit. A táp összetétele igazodik ahhoz az optimális makrotápanyag-összetételhez, melyet ösztönösen előnyben részesítenek a felnőtt macskák. A formula olyan tápanyagok kombinációját is tartalmazza, amelyek segítenek támogatni a felnőtt macskák húgyúti egészségét. Innovatív gyártási technológiánknak köszönhetően a Sensory Feel pecsenyelében levő húsos falatkái olyan állagbeli tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek meglepetésszerű, élénkítő ingert jelentenek a macska számára, így a táplálékfelvétel számára egy érzékszervileg gazdag élménnyé változik. Ha felváltva eteti macskáját nedves és száraz eledellel, még változatosabb textúrákat kínálhat számára, ezáltal még jobban segíthet stimulálni az étvágyát. A nedves és száraz eledelt egyaránt tartalmazó étrend válogatós macskák esetében is jó választás. A megfelelő etetési adag érdekében mindenképpen kövesse az etetési útmutatót. A Sensory™ nedves tápok bármelyik Feline Health Nutrition Adult száraz tápunkkal kombinálható. A ROYAL CANIN® vállalatnál elkötelezettek vagyunk a kisállatok szükségleteinek megfelelő táplálási megoldások nyújtása iránt. Valamennyi termékünk esetében átfogó minőség-ellenőrzési eljárást folytatunk le, biztosítva az eledelek optimális minőségét, valamint, hogy megfeleljenek macskája speciális táplálási igényeinek és életmódjának. Ez azt jelenti, hogy amikor macskája ROYAL CANIN® Sensory Feel tápot eszik, teljes értékű és kiegyensúlyozott összetételű táplálékot fogyaszt.