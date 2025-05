A közepes testű kutyák alkalmazkodó természettel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy aktív és nyugodtabb életmódban egyaránt jól érzik magukat. Ezek a kutyák tele vannak energiával, és az olyan tevékenységekben érzik magukat kiteljesedve, mint a hosszú séták és a magával ragadó játékfoglalkozások, amelyek segítenek levezetni jelentős energiáikat, illetve megakadályozzák az unatkozást. Ez azt is jelenti, hogy a méretüknek megfelelő, testreszabott táplálásra van szükségük, mely segít támogatni az egészségüket ebben az életszakaszban. A ROYAL CANIN® Medium Adult egy táplálási szempontból teljes értékű és kiegyensúlyozott formula, amelyet kifejezetten közepes testű kutyája sajátos igényeinek kielégítésére, illetve felnőttkorának támogatására terveztek. Ez az eledel megfelelő a közepes testméretű kutyáknak, 11 és 25 kg között, 12 hónapos kortól. A közepes testű kutyák rendszeres testedzést igényelnek az izomzat megfelelő fejlődéséhez. Ez a formula azért készült, hogy segítsen megőrizni az izomtömeget speciális, kiváló minőségű fehérjetartalmával. Az aktív életstílusuk olyan környezeti hatásoknak teheti ki a közepes testű kutyákat, amelyek legyengíthetik az immunrendszerüket. Ez a formula prebiotikumokat és vitaminok keverékét tartalmazza, többek között C- és E-vitamint, mely segít támogatni a természetes védekezőképességet. A közepes testű felnőtt kutyák különleges tápanyagokat igényelnek az egészségük támogatása érdekében. Ez a könnyen emészthető tápanyagok kiegyenlített keverékét tartalmazó tápszemcse támogatja a maximális felszívódást, ezzel elősegítve, hogy kutyája egészséges és élettel teli maradjon. A tápszemcse alakját és méretét úgy alakítottuk ki, hogy igazodjon a közepes testű kutyája egyedi állkapcsához és étkezési szokásaihoz, valamint elősegíti, hogy a kutyája alaposan megrágja az eledelt. A ROYAL CANIN® Medium Adult két nedves eledel textúrával is kapható: pépes, illetve falatok pecsenyelében. A nedves és száraz eledel keverésével történő vegyes táplálás változatosságot hoz kutyája étrendjébe, így érdekesebbé és élvezetesebbé válnak az étkezések. A száraz tápszemcse egy mechanikai fogtisztító hatást kelt, mely segít a fogak egészségének fenntartásában, míg a nedves eledel segíti kutyáját a megfelelő folyadékbevitelben, illetve húgyúti egészségének megőrzésében. Minden ROYAL CANIN® termék egy átfogó minőségellenőrzési folyamaton megy keresztül, ezzel garantálva a kiváló minőségű eledeleket. Tudósokból álló szakembergárdánk kifejezetten az Ön közepes testű kutyájának különleges táplálkozási szükségleteihez igazított formulákat hoz létre, kiváló minőségű tápanyagok felhasználásával és a környezettudatosság figyelembevételével.